Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta mutlu son! Rachid Ghezzal ve Diego Costa...
Transferde gaza basan Beşiktaş'ta, bombalar art arda patlayacak. Siyah beyazlılar, yıldız golcü Diego Costa ile yaşanan maaş problemini çözdü. Sambacı golcü oyuncunun, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Kartal'da ayrıca, Rachid Ghezzal konusunda da tüm sorunların giderildiği ve imzanın an meselesi olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Ve Beşiktaş'ta transfer bombaları artık patlamaya hazır. Fotomaç'ta yer alan habere göre, uzun süredir dünyaca ünlü forvet oyuncusu Diego Costa ve kiralık yıldızı Rachid Ghezzal için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlı kulüp iki isimde de mutlu sona ulaştı. Ghezzal için önceki gün menajeri Fazuli ile bir araya gelen yönetim, maaş görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. Dün İngiltere'ye giden Fazuli'nin oyuncunun kulübü Leicester City'yi de bonservis konusunda ikna ettiği belirtilirken, 4 milyon euro karşılığı anlaşma sağlandığı kaydedildi.
SERGEN HOCA İSTİYORDU
Aynı şekilde İspanyol forvet Costa ile de maaş ve imza parası görüşmeleri yapan siyah- beyazlılar, 3 milyon euro maaş ve 2.5 milyon euro imza parası karşılığında nihayet el sıkıştı. Beşiktaş 32 yaşındaki oyuncuyu detaylı sağlık kontrollerine tabi tutacak. Costa'nın testleri sıkıntısız tamamlaması durumunda da imzalar atılacak. Hem Leicester ile idmanlara başlayan Ghezzal'in hem de Diego Costa'nın hafta başında İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Merkez forvet isteyen Sergen Yalçın, Costa konusunda çok ısrarcıydı.
1 Ocak'tan bu yana boşta olan Costa; Braga, Valladolid, Chelsea ve Atletico Madrid olmak üzere 8 farklı takımda forma giydi. 181 gol kaydetti.
G.Saray'ın da ilgilendiği Rachid Ghezzal, 2018-19 sezonu başında Monaco'dan 14 milyon euro'ya Leicester'a gelmişti. Beşiktaş'ta değer kazanan Cezayirli yıldız, geldiği dönem 5.5 milyon euro olan değerini 12 milyon euro'ya çıkardı
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