Ve Beşiktaş'ta transfer bombaları artık patlamaya hazır. Fotomaç'ta yer alan habere göre, uzun süredir dünyaca ünlü forvet oyuncusu Diego Costa ve kiralık yıldızı Rachid Ghezzal için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlı kulüp iki isimde de mutlu sona ulaştı. Ghezzal için önceki gün menajeri Fazuli ile bir araya gelen yönetim, maaş görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. Dün İngiltere'ye giden Fazuli'nin oyuncunun kulübü Leicester City'yi de bonservis konusunda ikna ettiği belirtilirken, 4 milyon euro karşılığı anlaşma sağlandığı kaydedildi.