10 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Pablo Mari için ısrarcı! Arsenal'in kararı...

Beşiktaş Pablo Mari için ısrarcı! Arsenal'in kararı...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 Giriş Tarihi: 10.07.2021

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Pablo Mari transferini gerçekleştirmeye çok yakın. Bonservisi Arsenal'de bulunan Mari için siyah beyazlıların, satın alma opsiyonlu kiralama önerisi yaptığı belirtildi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Bir süre önce siyah-beyazlı takımın gündemine gelen Arsenal'li defans oyuncusu Pablo Mari konusu gittikçe ciddiyet kazanıyor. Beşiktaş'ın İspanyol savunmacı ile flörtü İngiliz basınında da dillendirilmeye başladı. Fotomaç'ın dış basından derlediği haberlere göre Beşiktaş'ın 27 yaşındaki Mari için oldukça ısrarcı olduğu belirtildi. Satın alma opsiyonlu kiralama önerisi yaptığı belirtilen Beşiktaş'ın teklifini oyuncunun maaş ödemesi karşılığı yaptığı hatırlatıldı.

Hatta satın alma rakamı olarak da 5 milyon euro önerildiği kaydedildi. Arsenal cephesinin kararı teknik direktör Mikel Arteta'ya bırakacağı bildirilirken, Mari için de "Daha fazla forma giyeceği bir takıma gitmek isteyebilir. İstanbul bu konuda cazip bir seçenek. Türklerin ısrarı Mari'nin rotasını değiştirebiliir" yorumu yapıldı.

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