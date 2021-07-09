09 Temmuz 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Omar Colley...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlı yönetim, stoper arayışlarını sürdürüyor. İtalyan basını, Sampdoria'nın savunma oyuncusu Omar Colley'i Kartal'a yazdı. 28 yaşındaki oyuncu için kiralama görüşmeleri yapıldığı vurgulandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Omar Colley...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Forvet ve orta saha takviyelerinin yanı sıra stoper konusunda da arayışta olan Beşiktaş için İtalyan medyasından yeni bir iddia geldi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Omar Colley...

Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, Sampdoria forması giyen Omar Colley için siyah-beyazlı takımın devrede olduğunu ileri sürüp, "Türkler, 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Colley'in kiralanması konusunda pazarlık yapıyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Omar Colley...

Hatta transfer hamlesi için rakam da telaffuz edildi. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla 700 bin euro kiralama bedeli ve oyuncunun maaş ödemesinin yarısını teklif ettiği kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Omar Colley...

Görüşmelerin olumlu seyrettiği, önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanabileceğinin altı çizildi. Öte yandan 28 yaşındaki sol ayaklı stoperin de Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakabileceği yorumu yapıldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Omar Colley...

Gambiyalı futbolcu geçen sezon Sampdoria'da 29'u ilk 11'de olmak üzere 30 karşılaşmada forma giyip 2 gol kaydetti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Omar Colley...

Daha önce İsveç takımı Djurgardens IF ve Belçika ekibi Genk takımlarında da forma giyen Colley, kulüp kariyerinde 304 maçta 19 gol, 2 asist üretti. Oyuncu hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

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