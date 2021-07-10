10 Temmuz 2021, Cumartesi
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Beşiktaş'ta Cyle Larin belirsizliği!
Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta Cyle Larin kariyerinin zirvesine çıkmıştı. Siyah-beyazlılar 1 yıl sözleşmesi kalan Kanadalı forvet için teklif götürse de, golcü oyuncu konusunda belirsizlik devam ediyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...
Beşiktaş, bir sene daha sözleşmesi bulunan Larin'e yönetim sözleşme uzatma teklifinde bulundu. Kanadalı oyuncunun ise buna yanaşmadı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yönetimin "O zaman istediğin takıma satışın için kolaylık sağlayalım" teklifine de Larin "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum, ayrılığı düşünmüyorum" cevabını verdi.
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