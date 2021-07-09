Spor Toto Süper Lig'de, geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta, transfer hareketliliği devam ediyor. Savunma hattında Montero ile yolların ayrılmasının ardından rotasyonda oynayacak bir stoper arayan siyah beyazlılar, Mert Çetin'i gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Gelecek futbol sezonunda Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanan Beşiktaş, transfer politikasını "yerli, maliyetsiz ve kaliteli" anlayışıyla sürdürüyor. İlk olarak Salih Uçan'la anlaşmaya varan ekip, savunma hattını zenginleştirmek; Damogoj Vida'yı sezon içerisinde dinlendirebilmek için bu kez Mert Çetin'i takibe aldı.

"TRANSFER LİSTESİNE ALINDI..."



Türkiye Gazetesi'nde çıkan habere göre, Beşiktaş; yerli oyuncu takviyelerinin bir yenisi için Mert Çetin'i transfer listesine ekledi. İtalya'da Roma ve Hellas Verona gibi ekiplerin formasını giyip; halihazırda Verona ekibinde kiralık oynamaya devam eden Çetin, Beşiktaş'ın radarına girdi.

MERT ÇETİN'İN İSTATİSTİKLERİ



Roma'da şans bulamadığı gerekçesiyle form tutması adına Hellas Verona'ya kiralanan Çetin, buradaki ilk sezonunda 7 maça çıkarken 1 kez sarı kart gördü. Oyuncunun İtalya'da beklentilerin altında kalması, Türkiye'ye dönüşünü hızlandıran bir diğer faktör. 2019 yılında 250 bin Euro piyasa değerine sahipken 3 milyon Euro'ya Roma'nın yolunu tutan savunmacı, 2024 yılına kadar Roma'nın oyuncusu.

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