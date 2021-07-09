Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Mert Çetin atağı! Girişimler başladı
Spor Toto Süper Lig'de, geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta, transfer hareketliliği devam ediyor. Savunma hattında Montero ile yolların ayrılmasının ardından rotasyonda oynayacak bir stoper arayan siyah beyazlılar, Mert Çetin'i gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Gelecek futbol sezonunda Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanan Beşiktaş, transfer politikasını "yerli, maliyetsiz ve kaliteli" anlayışıyla sürdürüyor. İlk olarak Salih Uçan'la anlaşmaya varan ekip, savunma hattını zenginleştirmek; Damogoj Vida'yı sezon içerisinde dinlendirebilmek için bu kez Mert Çetin'i takibe aldı.
"TRANSFER LİSTESİNE ALINDI..."
Türkiye Gazetesi'nde çıkan habere göre, Beşiktaş; yerli oyuncu takviyelerinin bir yenisi için Mert Çetin'i transfer listesine ekledi. İtalya'da Roma ve Hellas Verona gibi ekiplerin formasını giyip; halihazırda Verona ekibinde kiralık oynamaya devam eden Çetin, Beşiktaş'ın radarına girdi.
MERT ÇETİN'İN İSTATİSTİKLERİ
Roma'da şans bulamadığı gerekçesiyle form tutması adına Hellas Verona'ya kiralanan Çetin, buradaki ilk sezonunda 7 maça çıkarken 1 kez sarı kart gördü. Oyuncunun İtalya'da beklentilerin altında kalması, Türkiye'ye dönüşünü hızlandıran bir diğer faktör. 2019 yılında 250 bin Euro piyasa değerine sahipken 3 milyon Euro'ya Roma'nın yolunu tutan savunmacı, 2024 yılına kadar Roma'nın oyuncusu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası