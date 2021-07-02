Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer planı belli oldu! Diego Costa Sörloth ve Teixeira...

ALEXANDER SÖRLOTH (Santrfor): Kocadağ şu an bir girişim olmadığı için "Gündemimizde yok" dedi. Ancak golcü futbolcunun Leipzig'deki durumunun netleşmesi ve Trabzonspor'un öncelikli görüşmesinden çıkacak olumsuz bir sonuca göre Norveçli yıldız için hamle yapılacak.