02 Temmuz 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer planı belli oldu! Diego Costa Sörloth ve Teixeira...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer planlaması hakkında sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda gündemde olan Diego Costa, Sörloth, Teixeira, Lucas Fernando ve Kaan Ayhan'ın son durumlarını Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ açıkladı. (BJK spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer planı belli oldu! Diego Costa Sörloth ve Teixeira...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 Giriş Tarihi: 02.07.2021

DIEGO COSTA (Santrfor): Emre Kocadağ'ın görüştüklerini açıkladığı 32 yaşındaki oyuncuya bonuslar dahil 2.9 milyon Euro'dan 2 yıllık kontrat teklif edildi. Aradaki farkların kapanmaya başladığı, küçük detayların olduğu öğrenildi. Ailesi Portekiz'e gitmek istediği için futbolcu Benfica'dan gelen teklifi de değerlendiriyor. Umutlu bekleyiş sürüyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer planı belli oldu! Diego Costa Sörloth ve Teixeira...

ALEXANDER SÖRLOTH (Santrfor): Kocadağ şu an bir girişim olmadığı için "Gündemimizde yok" dedi. Ancak golcü futbolcunun Leipzig'deki durumunun netleşmesi ve Trabzonspor'un öncelikli görüşmesinden çıkacak olumsuz bir sonuca göre Norveçli yıldız için hamle yapılacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer planı belli oldu! Diego Costa Sörloth ve Teixeira...

ALEX TEIXEIRA (10 Numara): Brezilyalı oyuncu, son olarak 2.8 milyon Euro maaş ve 1.5 milyon Euro imza parasına kadar düştü. Siyah- beyazlılar 2.5 milyon Euro maaş ve bonuslara ikna etmeye çalışıyor. Valencia da oyuncu için devrede.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer planı belli oldu! Diego Costa Sörloth ve Teixeira...

LUCAS FERNANDO (Orta saha): Yapılan ilk görüşmeler olumlu geçti hatta maaş konusunda da büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Beşiktaş yönetimi işi nihayete vardırmak için ikinci görüşmeyi yapmayı planlıyor. Oyuncu da siyah-beyazlılardan haber bekliyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer planı belli oldu! Diego Costa Sörloth ve Teixeira...

KAAN AYHAN (Stoper): Sassuolo ile kiralama görüşmeleri resmiyete taşınıyor. İtalyanlar satın alma opsiyonu olarak 6 milyon Euro talep ediyor. Uygun maliyetlere bu transferi gerçekleştirmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer planı belli oldu! Diego Costa Sörloth ve Teixeira...

ATIBA KAMPA KATILACAK
Beşiktaş'ın geçen sezon yaşadığı çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerde ise durum şöyle:

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer planı belli oldu! Diego Costa Sörloth ve Teixeira...

GHEZZAL: Leicester City, 7 milyon Euro bonservis talebinden geri adım attı. 5 milyonun altına inme ihtimali var. Oyuncunun menajeri Anour Fazuli İstanbul'a davet edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer planı belli oldu! Diego Costa Sörloth ve Teixeira...

ROSIER: Fransız sağ bekle anlaşan siyah-beyazlı ekip, Sporting ile orta yolu bulamadı. Kiralama ücreti ve satın alma opsiyonu için toplam 4 milyon Euro teklif eden Beşiktaş, Portekiz ekibinin 6 milyon Euro isteğini kırmaya çalışıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer planı belli oldu! Diego Costa Sörloth ve Teixeira...

ATIBA: 2013'ten bu yana siyahbeyazlı formayı giyen 38 yaşındaki orta sahaya bonuslarla birlikte yıllık 750 bin Euro ödeme yapılacak. Kaptan'ın ilk etap kampına dahil olacağı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer planı belli oldu! Diego Costa Sörloth ve Teixeira...

GÖKHAN TÖRE: Tecrübeli kanat için geçen sezon olduğu gibi maç başı ücretlerin ağırlıklı olduğu maaşın 5-6 milyon TL seviyelerinde yer alacağı teklif yapılacak. (Sabah)

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