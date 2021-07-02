Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer planı belli oldu! Diego Costa Sörloth ve Teixeira...
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer planlaması hakkında sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda gündemde olan Diego Costa, Sörloth, Teixeira, Lucas Fernando ve Kaan Ayhan'ın son durumlarını Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ açıkladı. (BJK spor haberleri)
DIEGO COSTA (Santrfor): Emre Kocadağ'ın görüştüklerini açıkladığı 32 yaşındaki oyuncuya bonuslar dahil 2.9 milyon Euro'dan 2 yıllık kontrat teklif edildi. Aradaki farkların kapanmaya başladığı, küçük detayların olduğu öğrenildi. Ailesi Portekiz'e gitmek istediği için futbolcu Benfica'dan gelen teklifi de değerlendiriyor. Umutlu bekleyiş sürüyor.
ALEXANDER SÖRLOTH (Santrfor): Kocadağ şu an bir girişim olmadığı için "Gündemimizde yok" dedi. Ancak golcü futbolcunun Leipzig'deki durumunun netleşmesi ve Trabzonspor'un öncelikli görüşmesinden çıkacak olumsuz bir sonuca göre Norveçli yıldız için hamle yapılacak.
ALEX TEIXEIRA (10 Numara): Brezilyalı oyuncu, son olarak 2.8 milyon Euro maaş ve 1.5 milyon Euro imza parasına kadar düştü. Siyah- beyazlılar 2.5 milyon Euro maaş ve bonuslara ikna etmeye çalışıyor. Valencia da oyuncu için devrede.
LUCAS FERNANDO (Orta saha): Yapılan ilk görüşmeler olumlu geçti hatta maaş konusunda da büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Beşiktaş yönetimi işi nihayete vardırmak için ikinci görüşmeyi yapmayı planlıyor. Oyuncu da siyah-beyazlılardan haber bekliyor.
KAAN AYHAN (Stoper): Sassuolo ile kiralama görüşmeleri resmiyete taşınıyor. İtalyanlar satın alma opsiyonu olarak 6 milyon Euro talep ediyor. Uygun maliyetlere bu transferi gerçekleştirmek istiyor.
ATIBA KAMPA KATILACAK
Beşiktaş'ın geçen sezon yaşadığı çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerde ise durum şöyle:
GHEZZAL: Leicester City, 7 milyon Euro bonservis talebinden geri adım attı. 5 milyonun altına inme ihtimali var. Oyuncunun menajeri Anour Fazuli İstanbul'a davet edildi.
ATIBA: 2013'ten bu yana siyahbeyazlı formayı giyen 38 yaşındaki orta sahaya bonuslarla birlikte yıllık 750 bin Euro ödeme yapılacak. Kaptan'ın ilk etap kampına dahil olacağı belirtildi.
GÖKHAN TÖRE: Tecrübeli kanat için geçen sezon olduğu gibi maç başı ücretlerin ağırlıklı olduğu maaşın 5-6 milyon TL seviyelerinde yer alacağı teklif yapılacak. (Sabah)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?