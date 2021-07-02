02 Temmuz 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Aboubakar'dan Beşiktaş itirafı!
Bir senelik sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlıların teklifini yetersiz bulan ve Al Nasr ile anlaşan Vincent Aboubakar, Arabistan basınına açıklamalar yaptı. Kamerunlu forvet, "Beşiktaş'ta iki kez yeniden doğdum. Performansımın tavana çıktığı dönemleri yaşadım." dedi.
Bir senelik sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlıların teklifini yetersiz bulan ve Al Nasr ile anlaşan Vincent Aboubakar, Arabistan basınına açıklamalar yaptı. Kamerunlu forvet, "Beşiktaş'ta iki kez yeniden doğdum. Performansımın tavana çıktığı dönemleri yaşadım. Taraftarla da bağım çok iyiydi. Ancak bazen olaylar sizin dışınızda gelişiyor. Bazen yeni bir meydan okuma arıyorsunuz" diye konuştu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?