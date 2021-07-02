Son dakika spor haberi: Aboubakar'dan Beşiktaş itirafı!

Bir senelik sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlıların teklifini yetersiz bulan ve Al Nasr ile anlaşan Vincent Aboubakar, Arabistan basınına açıklamalar yaptı. Kamerunlu forvet, "Beşiktaş'ta iki kez yeniden doğdum. Performansımın tavana çıktığı dönemleri yaşadım." dedi.

Bir senelik sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlıların teklifini yetersiz bulan ve Al Nasr ile anlaşan Vincent Aboubakar, Arabistan basınına açıklamalar yaptı. Kamerunlu forvet, "Beşiktaş'ta iki kez yeniden doğdum. Performansımın tavana çıktığı dönemleri yaşadım. Taraftarla da bağım çok iyiydi. Ancak bazen olaylar sizin dışınızda gelişiyor. Bazen yeni bir meydan okuma arıyorsunuz" diye konuştu.

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