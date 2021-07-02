02 Temmuz 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Aboubakar'dan Beşiktaş itirafı!

Aboubakar'dan Beşiktaş itirafı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Bir senelik sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlıların teklifini yetersiz bulan ve Al Nasr ile anlaşan Vincent Aboubakar, Arabistan basınına açıklamalar yaptı. Kamerunlu forvet, "Beşiktaş'ta iki kez yeniden doğdum. Performansımın tavana çıktığı dönemleri yaşadım." dedi.

Bir senelik sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlıların teklifini yetersiz bulan ve Al Nasr ile anlaşan Vincent Aboubakar, Arabistan basınına açıklamalar yaptı. Kamerunlu forvet, "Beşiktaş'ta iki kez yeniden doğdum. Performansımın tavana çıktığı dönemleri yaşadım. Taraftarla da bağım çok iyiydi. Ancak bazen olaylar sizin dışınızda gelişiyor. Bazen yeni bir meydan okuma arıyorsunuz" diye konuştu.

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