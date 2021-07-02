Son dakika transfer haberleri: Salih Uçan'dan Beşiktaş sözleri
Siyah-beyazlı kulübün anlaşmaya vardığı orta saha oyuncusu Salih Uçan, taraftarlara mesaj gönderdi. Tecrübeli futbolcu, "Tüm futbolcular olarak taraftarlara karşı oynamayı özledik. Bir de karşısına çıkacağınız Beşiktaş taraftarıysa bu insanı daha da heyecanlandırıyor. O tribünlerin önünde olmak istiyorum" dedi.
Siyah-beyazlı kulübün anlaşmaya vardığı orta saha oyuncusu Salih Uçan, taraftarlara mesaj gönderdi. Tecrübeli futbolcu, "Tüm futbolcular olarak taraftarlara karşı oynamayı özledik. Bir de karşısına çıkacağınız Beşiktaş taraftarıysa bu insanı daha da heyecanlandırıyor. O tribünlerin önünde olmak istiyorum" dedi. Sallih "Beşiktaş'a başarılı olmak için geliyorum. Kulübede oturmak için değil. Hedefleri olan bir takıma hizmet etmek istiyorum" ifadesini kullandı. Usta krampon son olarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmanın Beşiktaş'a gelmesinde önemli olduğunun da altını çizdi.
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