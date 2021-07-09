Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Omar Colley, Henry Onyekuru, Kenan Karaman... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine Omar Colley, Henry Onyekuru, Kenan Karaman gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
KENAN KARAMAN
Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, Kenan Karaman ile anlaşmaya vardı. 1-2 gün içinde imza atması beklenen 27 yaşındaki forvete yılda 900 bin euro ödeyecek. Beşiktaş, Kenan'a 900 bin euro net ücretin yanı sıra maç başı ücret verecek.
BURAK KAPACAK
Süper Lig'in devleri Burak Kapacak için yarış halinde. Beşiktaş da oyuncu için devrede. Beşiktaş, 2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Burak'ı alabilmek için sonraki satıştan pay içerikli teklifle Bursaspor'un kapısını çalacak.
ABDÜLKERİM BARDAKÇI
Kadrosundaki yerli oyuncu sayısını ve kalitesini artırmak isteyen siyah-beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı'yı renklerine bağlamak için İç Anadolu ekibi ile temaslara başladı.
RACHID GHEZZAL
Beşiktaş ile Ghezzal arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Kartal, Cezayirli yıldıza yıllık 2 milyon 250 bin euro ve bonuslardan oluşan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Taraflar yeniden bir araya gelecek.
HENRY ONYEKURU
Galatasaray'a veda eden Henry Onyekuru için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile temasları hızlandırdı.
BRUMA
Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da da oynayan Bruma için girişimlerini sürdürüyor. PSV'den ayrılmak isteyen Bruma, Türkiye seçeneğini de değerlendirmek istiyor. Bruma'nın PSV ile 3 yıl daha kontratı bulunuyor.
OMAR COLLEY
Stopere takviyede bulunmak isteyen Beşiktaş, Sampdoria forması giyen başarılı savunmacı Omar Colley ile ilgileniyor. İtalyan basınında çıkan habere göre, Beşiktaş Omar Colley'i kiralamak için çalışma içerisinde.
PABLO MARI
İngiliz ekibinde fazla gözde olmayan 1.93 boyundaki İspanyol savunmacı için Beşiktaş devreye girdi. Düzenli oynama fırsatı ve Şampiyonlar Ligi faktörü Arsenal'e ve oyuncuya sıcak geliyor.
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