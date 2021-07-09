RACHID GHEZZAL

Beşiktaş ile Ghezzal arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Kartal, Cezayirli yıldıza yıllık 2 milyon 250 bin euro ve bonuslardan oluşan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Taraflar yeniden bir araya gelecek.