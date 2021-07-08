Son dakika transfer haberleri: Menajeri İstanbul'a geliyor! İşte Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal'a son teklifi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bir süre önce görüştüğü Rachid Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli, Beşiktaş'la masaya oturmak için İstanbul'a gelecek. Fazuli ile yapılacak pazarlıklarda Cezayirli kanat oyuncusuna 3 yıllık kontrat ve sezon başına 2.5 milyon Euro maaş teklif edilecek. Teklif paketinde Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi için bonuslar da yer alacak.