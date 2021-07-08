08 Temmuz 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Menajeri İstanbul'a geliyor! İşte Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal'a son teklifi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Leicester City'den kiraladığı ve kazanılan çifte kupada büyük rol oynayan Rachid Ghezzal'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazılar, Cezayirli yıldızın transferi için İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdürürken, Galatasaray'ın da Ghezzal transferi için devreye girdiği öne sürülmüştü. Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabından Galatasaray'dan teklif aldığı ancak kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceği yönündeki haberleri yalanlarken, yönetimin 29 yaşındaki futbolcuya yaptığı son teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Menajeri İstanbul'a geliyor! İşte Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal'a son teklifi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.07.2021

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bir süre önce görüştüğü Rachid Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli, Beşiktaş'la masaya oturmak için İstanbul'a gelecek. Fazuli ile yapılacak pazarlıklarda Cezayirli kanat oyuncusuna 3 yıllık kontrat ve sezon başına 2.5 milyon Euro maaş teklif edilecek. Teklif paketinde Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi için bonuslar da yer alacak.

Son dakika transfer haberleri: Menajeri İstanbul'a geliyor! İşte Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal'a son teklifi

Sabah'ın haberine göre; 29 yaşındaki futbolcu, bir an önce bu görüşmelerin neticelenmesini beklerken Leicester City konusunda Beşiktaş yönetimine kendisinin de yardımcı olmaya çalışacağını aktardı. Yeniden yükselişe geçtiği siyah-beyazlı takımda kalmak isteyen Ghezzal, Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 4 milyon Euro maaşlı sözleşme teklifini ise geri çevirdi.

Son dakika transfer haberleri: Menajeri İstanbul'a geliyor! İşte Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal'a son teklifi

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Rachid Ghezzal, Galatasaray'dan teklif aldığı ancak kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceği yönündeki haberlere, "Yanlış" diyerek cevap verdi. Öte yandan Cezayirli futbolcu, Instagram hesabının profilinde yer alan Beşiktaş yazısını ve Kartal emojisini kaldırdı. Bu gelişmelerle birlikte sosyal medyada tartışmalar başladı.

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