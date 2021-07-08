Beşiktaş'ta, geçtiğimiz sezon önemli işlere imza atan Rachid Ghezzal'ın, siyah beyazlılarda devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Cezayirli yıldız oyuncunun menajeri Anoir Fazuli, futbolcusunun geleceğine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Fazuli, "Rachid, Beşiktaş 'ta kalmak istiyor. Yeni sezonda Sergen Yalçın'la çalışmak istiyor. Beşiktaşlı yöneticilerle Ghezzal'ın geleceğini konuştuk. Olumsuz bir durum yok. Ben, anlaşacağımızı umuyorum" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Rachid Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli, açıklamalarda bulundu. Fanatik'e konuşan Fazuli, flaş sözler söyledi.

İşte Fazuli'nin açıklamaları:

BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞACAĞIMIZI UMUYORUM

"Rachid, Beşiktaş 'ta kalmak istiyor. Yeni sezonda Sergen Yalçın'la çalışmak istiyor. Beşiktaşlı yöneticilerle Ghezzal'ın geleceğini konuştuk. Olumsuz bir durum yok. Ben, anlaşacağımızı umuyorum"

Rachid Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli, bugün Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a gelmişti. Siyah-Beyazlı yönetimle öğleden önce bir araya gelen Fazuli, "Beşiktaşlı yöneticilerle Ghezzal'ın geleceğini konuştuk. Teklif ettikleri rakamları söylemem etik olmaz. Ancak olumsuz bir durum yok. Ben, anlaşacağımızı umuyorum. Oyuncum, geçen sezon Beşiktaş'ta çok önemli işler yaptı. Bundan dolayı yüksek bir maaş istemesi normal. Ancak Ghezzal'in önceliği para değil. Eğer böyle olsaydı Orta Doğu'dan gelen 4 milyon Euro'luk teklifleri kabul ederdi" ifadelerini kullandı.

"INSTAGRAM AÇIKLAMASINI DEĞİŞTİRDİ ÇÜNKÜ..."

Ghezzal'n Instagram hesabının açıklama kısmından Beşiktaş'ın ismini kaldırmasıyla ilgili de konuşan Fazuli, "Ghezzal, Instagram hesabında değişiklikler yaptı. Çünkü 2 gün önce Leicester City'nin kampı başladı ve bugün de kampa katıldı. Şuan resmi olarak Leicester'ın oyuncusu. Etik olarak bu değişikliği yapması lazımdı" sözlerini sarf etti.

"RACHID SERGEN YALÇIN'I ÇOK SEVİYOR"

Yıldız futbolcunun tek bir planının olduğunu söyleyen Fazuli, "Rachid, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Yeni sezonda Sergen Yalçın'la çalışmak istiyor. Rachid, Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ı da çok seviyor" yorumunu yaptı.

"BEŞİKTAŞ'TAN BAŞKA RESMİ TEKLİF YOK"

Ghezzal'in menajeri Fazuli, oyuncusuna Türkiye'den de teklifler olduğu iddialarıyla ilgili de konuştu. Fazuli, "Türkiye'den ilgilenenler oldu. Ancak resmi olarak bir teklif gelmedi. Oyuncum, Beşiktaş'a odaklı. Mali konularda anlaştıktan sonra Leicester süreci başlayacak. Leicester'ın onun için belirlediği bonservis miktarı, ilk etapta yüksekti. Ancak sonrasında bu bedel düşürüldü ve Beşiktaş'ın da şansı arttı" dedi.

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