Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Dries Mertens, Arnautovic, Abdülkerim Bardakçı... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine Dries Mertens, Arnautovic, Abdülkerim Bardakçı gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
ABDÜLKERİM BARDAKÇI
Kadrosundaki yerli oyuncu sayısını ve kalitesini artırmak isteyen siyah-beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı'yı renklerine bağlamak için İç Anadolu ekibi ile temaslara başladı.
BURAK KAPACAK
Süper Lig'in devleri Burak Kapacak için yarış halinde. Beşiktaş da oyuncu için devrede. Sabah'ın haberine göre; Bursaspor Burak için 20 milyon TL istiyor. Beşiktaş, 2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Burak'ı alabilmek için sonraki satıştan pay içerikli teklifle Bursaspor'un isteğini biraz daha aşağı çekmeye çalışacak.
PABLO MARI
İngiliz ekibinde fazla gözde olmayan 1.93 boyundaki İspanyol savunmacı için Beşiktaş devreye girdi. Düzenli oynama fırsatı ve Şampiyonlar Ligi faktörü Arsenal'e ve oyuncuya sıcak geliyor.
MATTIA CALDARA
Milan'a büyük umutlarla transfer olan ancak geçirdiği sakatlık sonrasında Atalanta'ya kiralanan Mattia Caldara, Beşiktaş'ın gündemindeki bir başka stoper. 1.87 boyundaki Caldara'yı bonservisi ile önerdiği, Beşiktaş cephesinin ise sadece kiralık formülü üzerinde durduğu kaydedildi.
BRUMA
Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da da oynayan Bruma için girişimlerini sürdürüyor. PSV'den ayrılmak isteyen Bruma, Türkiye seçeneğini de değerlendirmek istiyor. Bruma'nın PSV ile 3 yıl daha kontratı bulunuyor.
MARKO ARNAUTOVIC
Süper Lig'in 2 dev kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı bilinen Marko Arnautovoc hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Corriere dello Sport'ta yer alan bilgilere göre, Avusturyalı yıldız Süper Lig eliplerinin bu girişimlerinin olumsuz sonuçlanabileceği dile getirildi.
DRIES MERTENS
Hürriyet'in haberine göre; Sergen Yalçın Napoli'de geride kalan sezonda sadece 18 kez 11'de şans bulan Belçikalı yıldız Dries Mertens'in kiralanması ya da satın alınması konusunda kulübü ile temasa geçilmesini istediği ortaya çıktı.
ALEX TEIXEIRA
Beşiktaş'ın Alex Teixeira, 31 yaşındaki futbolcuya son teklifi 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme oldu. Yıllık 2 milyon euro maaş ve 500 bin bonus teklif edildi. Görüşmeler devam ediyor.
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