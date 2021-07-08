08 Temmuz 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Dries Mertens, Arnautovic, Abdülkerim Bardakçı... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine Dries Mertens, Arnautovic, Abdülkerim Bardakçı gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Dries Mertens, Arnautovic, Abdülkerim Bardakçı... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.07.2021

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Dries Mertens, Arnautovic, Abdülkerim Bardakçı... | BJK haberleri

ABDÜLKERİM BARDAKÇI

Kadrosundaki yerli oyuncu sayısını ve kalitesini artırmak isteyen siyah-beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı'yı renklerine bağlamak için İç Anadolu ekibi ile temaslara başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Dries Mertens, Arnautovic, Abdülkerim Bardakçı... | BJK haberleri

BURAK KAPACAK

Süper Lig'in devleri Burak Kapacak için yarış halinde. Beşiktaş da oyuncu için devrede. Sabah'ın haberine göre; Bursaspor Burak için 20 milyon TL istiyor. Beşiktaş, 2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Burak'ı alabilmek için sonraki satıştan pay içerikli teklifle Bursaspor'un isteğini biraz daha aşağı çekmeye çalışacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Dries Mertens, Arnautovic, Abdülkerim Bardakçı... | BJK haberleri

PABLO MARI

İngiliz ekibinde fazla gözde olmayan 1.93 boyundaki İspanyol savunmacı için Beşiktaş devreye girdi. Düzenli oynama fırsatı ve Şampiyonlar Ligi faktörü Arsenal'e ve oyuncuya sıcak geliyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Dries Mertens, Arnautovic, Abdülkerim Bardakçı... | BJK haberleri

MATTIA CALDARA

Milan'a büyük umutlarla transfer olan ancak geçirdiği sakatlık sonrasında Atalanta'ya kiralanan Mattia Caldara, Beşiktaş'ın gündemindeki bir başka stoper. 1.87 boyundaki Caldara'yı bonservisi ile önerdiği, Beşiktaş cephesinin ise sadece kiralık formülü üzerinde durduğu kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Dries Mertens, Arnautovic, Abdülkerim Bardakçı... | BJK haberleri

BRUMA

Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da da oynayan Bruma için girişimlerini sürdürüyor. PSV'den ayrılmak isteyen Bruma, Türkiye seçeneğini de değerlendirmek istiyor. Bruma'nın PSV ile 3 yıl daha kontratı bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Dries Mertens, Arnautovic, Abdülkerim Bardakçı... | BJK haberleri

MARKO ARNAUTOVIC

Süper Lig'in 2 dev kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı bilinen Marko Arnautovoc hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Corriere dello Sport'ta yer alan bilgilere göre, Avusturyalı yıldız Süper Lig eliplerinin bu girişimlerinin olumsuz sonuçlanabileceği dile getirildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Dries Mertens, Arnautovic, Abdülkerim Bardakçı... | BJK haberleri

DRIES MERTENS

Hürriyet'in haberine göre; Sergen Yalçın Napoli'de geride kalan sezonda sadece 18 kez 11'de şans bulan Belçikalı yıldız Dries Mertens'in kiralanması ya da satın alınması konusunda kulübü ile temasa geçilmesini istediği ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Dries Mertens, Arnautovic, Abdülkerim Bardakçı... | BJK haberleri

ALEX TEIXEIRA

Beşiktaş'ın Alex Teixeira, 31 yaşındaki futbolcuya son teklifi 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme oldu. Yıllık 2 milyon euro maaş ve 500 bin bonus teklif edildi. Görüşmeler devam ediyor.

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