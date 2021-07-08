08 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Rachid Ghezzal sözleri! "Oyuncu ve kulübüyle..."
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz sezonun yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal'ın transferi konusunda açıklamalarda bulundu. Çebi, oyuncunun kendisi ve menajeriyle görüşmelerin olumlu sürdüğünü ancak kulübüyle henüz anlaşma sağlayamadıklarını ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferi merak konusu olan Rachid Ghezzal için açıklamalar yaptı.
Başkan Çebi, "Rachid Ghezzal konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Menajeri ile görüşme halindeyiz. Ghezzal'ın kendisi ve menajeri ile yaptığımız görüşmeler olumlu devam ediyor. Ancak Leicester City ile henüz anlaşma sağlayamadık, kulübüyle olan durumu daha çözemedik. Ghezzal'ı kadromuzda tutmak istiyoruz. Görüşmelerimiz bir süre daha devam edecek" dedi.
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