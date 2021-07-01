Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan stoper harekatı! İşte listedeki 4 aday
Gelecek sezon şampiyon ünvanını korumak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Beşiktaş, stoper bölgesini güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılarda yönetim, bu bölge için 4 aday belirledi. İşte o futbolcular ve son detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Beşiktaş, defans hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlıların listesinde 4 isim öne çıkmış durumda. Bunlardan ilki Flamengo'nun stoperi Leo Pereira. Flamengo'nun 25 yaşındaki savunmacısını kiralamak isteyen siyah-beyazlıların Brezilya ekibinin kararını beklediği kaydedildi. Kulübe yakın kaynaklar, oyuncunun Avrupa'da forma giymek istediğini ve siyah-beyazlılara gitmeye sıcak baktığı yazarken Flamengo'nun kararını vermesi bekleniyor.
Transferde bonservis bedeli ödemek istemeyen Kartal, Torino ile sözleşme uzatmayan ve dün mukavelesi sona eren N'Koulou ile temas sağlandı. 31 yaşındaki Kamerunlu stoper önceki yıllarda da gündeme gelmişti, ancak o günün şartlarında transfer tamamlanamamıştı. Kartal'ın bir diğer seçeneği Krasnodar forması giyen 28 yaşındaki Uros Spajic'i kiralamak... Sırp stoper, geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçirmişti. Krasnodar'da kalmak istemeyen tecrübeli futbolcu, ayrılığa sıcak bakıyor.
Beşiktaş'ın listesindeki bir diğer aday da Pape Alioune Ndiaye. Ukrayna basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden V. Poltava'nın genç defans oyuncusu Ndiaye ile ilgileniyor. N'Koulou gibi takımıyla olan sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki Fransa uyruklu 2.01 boyundaki stoper Ndiaye, geçen yıl toplamda 23 maçta, bin 697 dakika forma giydi. Beşiktaş'ın yanı sıra oyuncuyla Trabzonspor'un da ilgilendiği iddialar arasında yer alırken, Fransız oyuncunun kulübünün sözleşme uzatma teklifini ise reddettiği kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?