Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan stoper harekatı! İşte listedeki 4 aday

Transferde bonservis bedeli ödemek istemeyen Kartal, Torino ile sözleşme uzatmayan ve dün mukavelesi sona eren N'Koulou ile temas sağlandı. 31 yaşındaki Kamerunlu stoper önceki yıllarda da gündeme gelmişti, ancak o günün şartlarında transfer tamamlanamamıştı. Kartal'ın bir diğer seçeneği Krasnodar forması giyen 28 yaşındaki Uros Spajic'i kiralamak... Sırp stoper, geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçirmişti. Krasnodar'da kalmak istemeyen tecrübeli futbolcu, ayrılığa sıcak bakıyor.