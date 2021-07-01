01 Temmuz 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan stoper harekatı! İşte listedeki 4 aday

Gelecek sezon şampiyon ünvanını korumak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Beşiktaş, stoper bölgesini güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılarda yönetim, bu bölge için 4 aday belirledi. İşte o futbolcular ve son detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan stoper harekatı! İşte listedeki 4 aday
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Beşiktaş, defans hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlıların listesinde 4 isim öne çıkmış durumda. Bunlardan ilki Flamengo'nun stoperi Leo Pereira. Flamengo'nun 25 yaşındaki savunmacısını kiralamak isteyen siyah-beyazlıların Brezilya ekibinin kararını beklediği kaydedildi. Kulübe yakın kaynaklar, oyuncunun Avrupa'da forma giymek istediğini ve siyah-beyazlılara gitmeye sıcak baktığı yazarken Flamengo'nun kararını vermesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan stoper harekatı! İşte listedeki 4 aday

Transferde bonservis bedeli ödemek istemeyen Kartal, Torino ile sözleşme uzatmayan ve dün mukavelesi sona eren N'Koulou ile temas sağlandı. 31 yaşındaki Kamerunlu stoper önceki yıllarda da gündeme gelmişti, ancak o günün şartlarında transfer tamamlanamamıştı. Kartal'ın bir diğer seçeneği Krasnodar forması giyen 28 yaşındaki Uros Spajic'i kiralamak... Sırp stoper, geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçirmişti. Krasnodar'da kalmak istemeyen tecrübeli futbolcu, ayrılığa sıcak bakıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan stoper harekatı! İşte listedeki 4 aday

Beşiktaş'ın listesindeki bir diğer aday da Pape Alioune Ndiaye. Ukrayna basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden V. Poltava'nın genç defans oyuncusu Ndiaye ile ilgileniyor. N'Koulou gibi takımıyla olan sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki Fransa uyruklu 2.01 boyundaki stoper Ndiaye, geçen yıl toplamda 23 maçta, bin 697 dakika forma giydi. Beşiktaş'ın yanı sıra oyuncuyla Trabzonspor'un da ilgilendiği iddialar arasında yer alırken, Fransız oyuncunun kulübünün sözleşme uzatma teklifini ise reddettiği kaydedildi.

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