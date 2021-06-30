Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın gündemindeki Alex Teixeira sinyali verdi! Transferde Josef detayı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Alex Teixeira için girişimler hızlandı. Boşta olan sambacı ile Josef üzerinden maaş pazarlığı sürüyor. 2 yıllığına kadroya katılması beklenen orta sahanın durumu hafta başında netleşecek. Yıldız oyuncu, yakın arkadaşı Josef De Souza ile birlikte vermiş olduğu pozda Kartal'a sinyal verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Öncelik forvet transferinde olsa da orta saha konusunda da ciddi çalışmalar sürerken, adı geçen isimlerden biri olan Brezilyalı Alex Teixeira konusunda da sona gelindiği bildirildi.

Şu an boşta olan 31 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı ancak maaş konusunda görüşmelerin Josef aracılığıyla devam ettiği bildirildi.

Teixeira transferinin de gelecek hafta netleşmesi bekleniyor. Son olarak 2021'in Ocak ayında yeşil sahada boy gösteren Teixeria, Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning formaları giydi.

2016'da transfer olduğu Çin Ligi'nde Jiangsu ile 5 sezonda 148 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı orta saha oyuncucusu, 73 gol kaydetti..

KARTAL PENÇESİ DE YAPTI!

Alex Teixeira da transferin neredeyse bittiğini doğruladı. Yıldız oyuncu, yakın arkadaşı Josef De Souza ile birlikte vermiş olduğu pozda 'Kartal pençesi' yaptı. Fotoğrafta, transferin bir diğer konuşulan ismi Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Lucas'ın da bulunması dikkat çekti. 3 yıldız oyuncunun yakın arkadaş oldukları biliniyor.

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