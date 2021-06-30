30 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! "Yönetimden tek istediğim..."

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşma sağlandı. Oldukça fazla gündem olan bu anlaşma sonrası Yalçın, suskunluğunu bozdu. Görüşmelerin perde arkasını anlatan 48 yaşındaki hoca, sürecin uzaması hakkında merak edilenleri yanıtladı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Yönetimden tek istediğim...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.06.2021

Beşiktaş'ı hem şampiyon yapan hem de siyah-beyazlılara kupa kazandırarak takdir toplayan teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetimiyle uzun uğraşlar sonunda yeniden 1 yıllık anlaşma sağladı. Başarılı hoca anlaşma sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.


Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Yönetimden tek istediğim...

"BİZ 36 GÜN BOYUNCA PAZARLIK YAPMADIK"

Milliyet'in haberine göre; Asbaşkan Emre Kocadağ ile önceki gün buluşarak yeni sezon planlaması hakkında görüşlerini aktaran Yalçın, "Sürekli '36 gündür niye imza atılmıyor' diye konuşuldu. Biz 36 gün boyunca pazarlık yapmadık!

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Yönetimden tek istediğim...

"İKİNCİDE ANLAŞTIK"

İki kere bir araya geldik, ikincide anlaştık. Şimdi de 'İmza attın mı' diye soruyorlar. Benim Beşiktaş ile olan imzam zaten gönüllere atıldı. Bugün, yarın kağıt üstüne de atarız" diye konuştu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Yönetimden tek istediğim...

KADRO KALİTESİ KONUŞULDU

Siyah-beyazlı hoca görüşmeler sırasında parasal konulardan çok kadro kalitesi ve planlama üzerinde durduğunun altını çizdi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Yönetimden tek istediğim...

"KADROM GÜÇLÜ OLMALI"

Yeni başarılar için güçlü bir kadroya ihtiyaç duyduğunu aktaran Beşiktaş'ın teknik patronu, "Ben iyi bir kontrattan çok geniş ve güçlü bir kadro isterim. Tüm endişelerim bunun üzerindeydi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Yönetimden tek istediğim...

"BAŞARIDA HERKESİN EMEĞİ VAR"

Geçen sezon elde edilen başarıda herkesin emeği var. Yeni sezonda da yine hep birlikte başarının peşinden koşacağız.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Yönetimden tek istediğim...

"POZİTİF HAVANIN OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"

İyi bir kadronun yanında takımda pozitif havanın da olması çok önemli. Tıpkı geçen sezon takım içinde oluşan başarıya odaklı atmosfer gibi. Yönetimimizle birlikte tüm planlarımız bu yönde" dedi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Yönetimden tek istediğim...

"ŞU AN 19 KİŞİYİZ"

Teknik patron Sergen Yalçın, takımın son durumu ve kafasındaki transfer planlarıyla ilgili açıklamalarda da bulundu. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Sözleşmesi bitenleri bir kenarda tutarsak şu an 19 kişiyiz.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Yönetimden tek istediğim...

6-7 OYUNCU İSTEDİ

Mevcut kadromuza 6-7 takviye yapılırsa, bizim gelecek sezon için ciddi eksiğimiz olmaz. Eksik bölgeleri mutlaka güçlendirmeliyiz. Yapılacak transferler konusunda yönetimimizle oturup daha detaylı şekilde konuşacağız. 5 Temmuz'da sezonu açıyoruz. Kamp planlarımız hazır. Kadromuz en kısa sürede tamamlanmalı. Yeni sezona geçen seneki gibi sıkıntılı başlamak istemiyoruz" diye konuştu.

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