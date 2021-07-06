06 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan stopere çifte aday! Mattia Caldara ve Pablo Mari...

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak Beşiktaş, transfer harekatını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar ilk etapta stoper hattını güçlendirmek isterken listeye ise 2 isim girdi. Kara Kartal Arsenal'de forma giyen Pablo Mari'yi listenin başına yazarken, B planını da hazırladı. Buna göre İspanyol defans oyuncusunda mutlu sona ulaşılamaması halinde Beşiktaş rotayı kariyerine Milan'da devam eden Mattia Caldara'ya çevirecek. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan stopere çifte aday! Mattia Caldara ve Pablo Mari...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Bir yandan forvet ve orta saha transferi için uğraşan Beşiktaş, diğer taraftan defansa yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Montero'nun ayrılması ve Vida'nın gitme ihtimalini göz önünde bulunduran siyah-beyazlılar, 2 ismi daha radarına aldı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan stopere çifte aday! Mattia Caldara ve Pablo Mari...

Fotomaç'ın haberine göre; Bunlardan biri Arsenal'de forma giyen Pablo Mari, diğeri ise Milanlı Mattia Caldara... İddialara göre iki isim için de girişimlere başlayan siyah-beyazlılar, oyuncuların kulüplerine kiralama teklifleri yaptı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan stopere çifte aday! Mattia Caldara ve Pablo Mari...

SOL AYAKLI OLMASI BÜYÜK AVANTAJ
Arsenal ile 2024'e kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki Mari için maaş ödemesi karşılığında teklifte bulunulduğu belirtildi. İngiliz ekibinde fazla gözde olmayan 1.93 boyundaki İspanyol savunmacının düzenli oynama fırsatı ve Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle siyah-beyazlılara sıcak baktığı ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan stopere çifte aday! Mattia Caldara ve Pablo Mari...

Oyuncunun sol ayaklı olması da transfer edilmesi için büyük bir artı olarak görülüyor. Mattia Caldara ise olasılığı daha yüksek bir aday olarak öne çıkıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan stopere çifte aday! Mattia Caldara ve Pablo Mari...

GEÇEN SEZON DA ATALANTA'DA KİRALIKTI
Milan ile 2023'e kadar kontratı bulunan İtalyan futbolcu için de maaşının yarısı karşılığı teklif yapıldığı bildirildi. Milan'ın geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle düzenli forma giyemeyen 1.87 boyundaki Caldara'yı bonservisi ile önerdiği, Beşiktaş cephesinin ise sadece kiralık formülü üzerinde durduğu kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan stopere çifte aday! Mattia Caldara ve Pablo Mari...

Geçen sezonu da Atalanta'da geçiren Caldara, sadece 9 maçta oynadı. 2018-19'da Juventus'tan Milan'a 36.4 milyon Euro'ya transfer olan Caldara'nın piyasa değeri 5 milyon Euro.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan stopere çifte aday! Mattia Caldara ve Pablo Mari...

Daha önce Mallorca, Girona, Deportivo, Flamengo gibi takımların da formasını giyen Mari, mevkisine göre oldukça golcü bir isim. Mari kulüp kariyerinde 298 maçta 18 gol, 2 asist üretti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan stopere çifte aday! Mattia Caldara ve Pablo Mari...

Mattia Caldara, mevkisi stoper olmasına rağmen profesyonel kariyerinde doğrudan kırmızı kart görmedi. 215 resmi kulüp maçına çıkan 27 yaşındaki futbolcu, İtalya milli takımda da 2 kez görev yaptı.

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