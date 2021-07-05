05 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Adem Ljajic kararını verdi! Takımda kalacak mı?

Ljajic kararı verildi! Takımda kalacak mı?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

Beşiktaş'ta inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Adem Ljajic, özellik son sezonunda saha içinden çok saha dışında yaptıklarıyla gözden düştü. Sırp on numarayı teknik direktör Sergen Yalçın da gelecek sezon planları arasına almamıştı. 29 yaşındaki oyuncunun geleceği merak konusu olurken siyah beyazlılar kararı verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'a imza attığı günden beri istikrarsız bir görüntü çizen Sırp yıldız için yönetimden yeni bir hamle geldi.

Siyah beyazlı yönetim, Adem Ljajic'in menajeriyle yeni bir görüşme daha gerçekleştirdi. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş Yönetimi, oyuncuyu yeni sezonda kadroda kesinlikle düşünmediklerini bildirdi.

Beşiktaş, yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Ljajic'in maaşını bu sezon ödemek istemiyor. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Kartal'ın Sırp oyuncusu İtalya'dan Genoa ve Torino, Rusya'dan Spartak Moskova'nın radarındaydı.

Ancak Beşiktaş, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Ljajic için istediği teklifi alamadı. Takvim'in haberine göre; siyah beyazlı yönetim menajeriyle yaptığı görüşmede, "Ljajic'i teknik heyet istemiyor. Bu saatten sonra transferi için her türlü kolaylığı yapmaya hazırız. Artık bu iş uzamasın" dediği öğrenildi.

29 yaşındaki futbolcu geçen sezonun ilk yarısında tutuk bir futbol sergiledi. İkinci yarıda toparlasa da beklenen performansa ulaşamadı.
Beşiktaş, Ljajic'i Torino'dan 2019 yılında 6.5 milyon Euro'ya transfer etmişti. Tecrübeli oyuncu geçen sezon 24 karşılaşmada görev yaptı. Bu maçlarda 2 gol atarken 5 de asist yaptı.

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