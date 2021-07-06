06 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Tyler Boyd kararı! Ayrılması bekleniyordu
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlı takımdan ayrılması beklenen ve idmanlara katılmayacağı aktarılan Tyler Boyd, siyah beyazlıların akşam antrenmanında yer aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Tyler Boyd ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Geçen sezonun devre arasında Sivasspor'a kiralık olarak gönderilen ABD'li futbolcunun, yeni sezonda kadroda düşünülmediği ifade edilmiş ve takımla idmanlarda yer almayacağı kaydedilmişti.
A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre, 26 yaşındaki oyuncu bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Tyler Boyd, kendisine gelen teklifleri kabul etmedi ve takımda kalmak istediğini bildirdi.
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