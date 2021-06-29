Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın istediği Alex Teixeira'nın şartları belli oldu!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, Adem Ljajic'le yollarını ayırmayı planlarken, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira ile masaya oturdu. Yıllık ücret olarak 3.5 milyon euro isteyen Sambacı ile son pazarlıklar yapılıyor. (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Ljajic ile yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar, Sırp oyuncunun yerine Alex Teixeira'yı kadrosuna katmayı planlıyor. Serbest durumda olan Brezilyalı oyuncu ile temaslar başladı.
Son olarak Çin'in Jiangsu takımında forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, yıllık ücretini 3,5 milyon euro olarak belirlerken, 3.5 milyon euro da imza parası talep etti. Fotomaç'ın haberine göre Brezilyalı orta sahanın menajeri ile görüşmeleri sürdüren siyah-beyazlılar, mali şartlarda anlaşmaya çalışacak.
Ocak ayından bu yana maça çıkmayan Teixeira, Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning formaları giydi. 2016'da transfer olduğu Çin Ligi'nde Jiangsu ile 5 sezonda 148 maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncu 73 gol attı.
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