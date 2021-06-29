Son olarak Çin'in Jiangsu takımında forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, yıllık ücretini 3,5 milyon euro olarak belirlerken, 3.5 milyon euro da imza parası talep etti. Fotomaç'ın haberine göre Brezilyalı orta sahanın menajeri ile görüşmeleri sürdüren siyah-beyazlılar, mali şartlarda anlaşmaya çalışacak.

