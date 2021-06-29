29 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Fernando ile anlaştı! Sergen Yalçın'ın onayı bekleniyor

Sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılacak. Siyah-beyazlılar orta sahadaki alternatifini artırmak isterken, yönetimin Beijing Guoan'da forma giyen Fernando ile anlaşma sağladığı iddia edildi. 29 yaşındaki Brezilyalı orta sahada son kararı ise teknik direktör Sergen Yalçın verecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Fernando ile anlaştı! Sergen Yalçın'ın onayı bekleniyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.06.2021

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan ve gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Fernando ile anlaştı! Sergen Yalçın'ın onayı bekleniyor

Josef de Souza'nın yanına nokta transfer yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir gündeminde tuttuğu Fernando Lucas Martins ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Son olarak Çin ekibi Beijing Guoan'da forma giyen Brezilyalı oyuncuya bonservis ödenmeyecek.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Fernando ile anlaştı! Sergen Yalçın'ın onayı bekleniyor

Takvim'in haberine göre; Kendisine 1.6 milyon Euro sezonluk ücret karşısığında 3 yıllık anlaşma sağlanacak. Ancak oyuncu için teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayı bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Fernando ile anlaştı! Sergen Yalçın'ın onayı bekleniyor

Sergen Yalçın'ın onay vermesi durumunda Brezilyalı oyuncu imza için İstanbul'a davet edilecek. Fernando merkez orta saha ile ön libero mevkisinde forma giyiyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Fernando ile anlaştı! Sergen Yalçın'ın onayı bekleniyor

LUCESCU'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Fernando Lucas Martin, tıpkı Alex Teixeira gibi Mircea Lucescu'nun eski öğrencisi. Brezilyalı futbolcu, 2013- 2015 yılları arasında Shakhtar Donetsk takımında forma giydi. Fernando, oyunun her iki tarafını da oynayabilecek kapasiteye sahip bir orta saha oyuncusu

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Fernando ile anlaştı! Sergen Yalçın'ın onayı bekleniyor

8 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

29 yaşındaki Fernando Lucas Martin, 8 kez Brezilya Milli Takım formasını giydi. Piyasa değeri ise yaklaşık 3.5 milyon Euro civarında.

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