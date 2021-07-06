06 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Luuk de Jong, Mattia Caldara, Pablo Mari... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine Robson-Kanu, Luuk De Jong, Mattia Caldara ve Pablo Mari gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Luuk de Jong, Mattia Caldara, Pablo Mari... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Luuk de Jong, Mattia Caldara, Pablo Mari... | BJK haberleri

ELAYIS TAVŞAN

Salih Uçan'ı kadrosuna katan Beşiktaş, Elayis Tavşan ile anlaşma sağladı. Genç futbolcu, Sergen Yalçın'ın onayını aldıktan sonra Beşiktaş'a imza atacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Luuk de Jong, Mattia Caldara, Pablo Mari... | BJK haberleri

FERNANDO LUCAS MARTINS

Beşiktaş, Fernando Lucas Martins ile görüşmelerini sürdürüyor. Josef de Souza'nın yakın arkadaşı olan Fernando Lucas Martins ile maddi konularda anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş formasını giyecek.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Luuk de Jong, Mattia Caldara, Pablo Mari... | BJK haberleri

MIKE TRÉSOR NDAYISHIMIYE

2020-21 sezonunda Willem II formasıyla 37 resmi maçta görev yapan Mike Tresor Ndayishimiye Beşiktaş'ın gündemine yeniden geldi. Beşiktaş, Adem Ljajic'in ayrılması halinde resmi görüşmelere başlayacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Luuk de Jong, Mattia Caldara, Pablo Mari... | BJK haberleri

PABLO MARI

İngiliz ekibinde fazla gözde olmayan 1.93 boyundaki İspanyol savunmacı için Beşiktaş devreye girdi. Düzenli oynama fırsatı ve Şampiyonlar Ligi faktörü Arsenal'e ve oyuncuya sıcak geliyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Luuk de Jong, Mattia Caldara, Pablo Mari... | BJK haberleri

MATTIA CALDARA

Milan'a büyük umutlarla transfer olan ancak geçirdiği sakatlık sonrasında Atalanta'ya kiralanan Mattia Caldara, Beşiktaş'ın gündemindeki bir başka stoper. 1.87 boyundaki Caldara'yı bonservisi ile önerdiği, Beşiktaş cephesinin ise sadece kiralık formülü üzerinde durduğu kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Luuk de Jong, Mattia Caldara, Pablo Mari... | BJK haberleri

WESLEY

Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi. Forvet arayan Kartal'a Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, menajerler aracılığı ile siyah beyazlılara Brezilyalı forvet Wesley'i önerdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Luuk de Jong, Mattia Caldara, Pablo Mari... | BJK haberleri

BRUMA

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma için Beşiktaş ve Fenerbahçe yarışıyor. Bruma'nın transferi için Hollanda temsilcisi PSV ile görüşmelere başlandı. 33 karşılaşmaya çıkan Bruma, 9 gol+3 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Luuk de Jong, Mattia Caldara, Pablo Mari... | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

İtalyan basınından Nicolo Schira, Beşiktaş'ın bonservis görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi. Haberde Kartal'ın Ghezzal'e 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtilirken Leicester'ın onayı beklediğini bildirdi.

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