Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Luuk de Jong, Mattia Caldara, Pablo Mari... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine Robson-Kanu, Luuk De Jong, Mattia Caldara ve Pablo Mari gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
ELAYIS TAVŞAN
Salih Uçan'ı kadrosuna katan Beşiktaş, Elayis Tavşan ile anlaşma sağladı. Genç futbolcu, Sergen Yalçın'ın onayını aldıktan sonra Beşiktaş'a imza atacak.
FERNANDO LUCAS MARTINS
Beşiktaş, Fernando Lucas Martins ile görüşmelerini sürdürüyor. Josef de Souza'nın yakın arkadaşı olan Fernando Lucas Martins ile maddi konularda anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş formasını giyecek.
MIKE TRÉSOR NDAYISHIMIYE
2020-21 sezonunda Willem II formasıyla 37 resmi maçta görev yapan Mike Tresor Ndayishimiye Beşiktaş'ın gündemine yeniden geldi. Beşiktaş, Adem Ljajic'in ayrılması halinde resmi görüşmelere başlayacak.
PABLO MARI
İngiliz ekibinde fazla gözde olmayan 1.93 boyundaki İspanyol savunmacı için Beşiktaş devreye girdi. Düzenli oynama fırsatı ve Şampiyonlar Ligi faktörü Arsenal'e ve oyuncuya sıcak geliyor.
MATTIA CALDARA
Milan'a büyük umutlarla transfer olan ancak geçirdiği sakatlık sonrasında Atalanta'ya kiralanan Mattia Caldara, Beşiktaş'ın gündemindeki bir başka stoper. 1.87 boyundaki Caldara'yı bonservisi ile önerdiği, Beşiktaş cephesinin ise sadece kiralık formülü üzerinde durduğu kaydedildi.
WESLEY
Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi. Forvet arayan Kartal'a Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, menajerler aracılığı ile siyah beyazlılara Brezilyalı forvet Wesley'i önerdi.
BRUMA
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma için Beşiktaş ve Fenerbahçe yarışıyor. Bruma'nın transferi için Hollanda temsilcisi PSV ile görüşmelere başlandı. 33 karşılaşmaya çıkan Bruma, 9 gol+3 asistlik performans sergiledi.
RACHID GHEZZAL
İtalyan basınından Nicolo Schira, Beşiktaş'ın bonservis görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi. Haberde Kartal'ın Ghezzal'e 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtilirken Leicester'ın onayı beklediğini bildirdi.
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