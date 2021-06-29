Son dakika spor haberi: Andraz Sporar transferinde sıkı pazarlık! Beşiktaş'ın teklifi...
Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışı sürüyor. Siyah beyazlılar, 1 yıl kiralamak istediği yıldız forvet Andraz Sporar için kulübü Sporting ile sıkı pazarlık halinde. Portekiz ekibi, 27 yaşındaki oyuncuya 7 milyon euro, siyah-beyazlı yönetim ise 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu koymak istiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Yeni sezonda kadrosunu en az iki golcü transferiyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta birçok oyuncunun adı masada dururken, adaylar arasına bonservisi Portekiz temsilcisi Sporting'de olan Andraz Sporar da girdi.
Sergen Yalçın ile sözleşme yenileyen ve transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş rotasını Portekiz'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Sporar ile ilgileniyor.
Habere göre Portekiz ekibi, Sporar'ın kiralık sözleşmesine 7 milyon euro satın alma opsiyonu koymak istiyor. Beşiktaş ise bu bedeli 5 milyon euro'ya düşürmeye çalışıyor. Sloven oyuncu, geride bıraktığımız sezonda 41 maça çıktı, 7 gol attı ve 6 da asist yaptı.
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