29 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Andraz Sporar transferinde sıkı pazarlık! Beşiktaş'ın teklifi...

Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışı sürüyor. Siyah beyazlılar, 1 yıl kiralamak istediği yıldız forvet Andraz Sporar için kulübü Sporting ile sıkı pazarlık halinde. Portekiz ekibi, 27 yaşındaki oyuncuya 7 milyon euro, siyah-beyazlı yönetim ise 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu koymak istiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Andraz Sporar transferinde sıkı pazarlık! Beşiktaş'ın teklifi...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.06.2021

Yeni sezonda kadrosunu en az iki golcü transferiyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta birçok oyuncunun adı masada dururken, adaylar arasına bonservisi Portekiz temsilcisi Sporting'de olan Andraz Sporar da girdi.

Son dakika spor haberi: Andraz Sporar transferinde sıkı pazarlık! Beşiktaş'ın teklifi...

Sergen Yalçın ile sözleşme yenileyen ve transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş rotasını Portekiz'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Sporar ile ilgileniyor.

Son dakika spor haberi: Andraz Sporar transferinde sıkı pazarlık! Beşiktaş'ın teklifi...

FARK 2 MİLYON EURO

O Jogo'da yer alan habere göre Sporting, Sloven golcüyü bonservisiyle birlikte göndermek istiyor. Beşiktaş ise Sporar'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Andraz Sporar transferinde sıkı pazarlık! Beşiktaş'ın teklifi...

Habere göre Portekiz ekibi, Sporar'ın kiralık sözleşmesine 7 milyon euro satın alma opsiyonu koymak istiyor. Beşiktaş ise bu bedeli 5 milyon euro'ya düşürmeye çalışıyor. Sloven oyuncu, geride bıraktığımız sezonda 41 maça çıktı, 7 gol attı ve 6 da asist yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yalçın forvetini belirledi! İlk sıraya onun adını yazdı Yalçın forvetini belirledi! İlk sıraya onun adını yazdı
Beşiktaş yıldız isimle anlaştı! Yalçın'ın onayı bekleniyor Beşiktaş yıldız isimle anlaştı! Yalçın'ın onayı bekleniyor
Şartları belli oldu! Ücret talebi... Şartları belli oldu! Ücret talebi...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör