Beşiktaş'ta 8 senedir forma giyen deneyimli oyuncu Atiba Hutchinson ile henüz sözleşme imzalanmadı. Sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren Kanadalı yıldız ile masaya oturan siyah beyazlı yönetimin, 550 bin euro garanti ücret teklif ettiği öğrenildi. Atiba'nın ise garanti ücret talebinin 800-850 bin Euro düzeyinde olduğu ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, sözleşmesi biten Atiba Hutchinson'la yıllık ücret konusundaki pazarlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, 38 yaşındaki Kanadalı kaptanla geçen sezonki şartlarla bir yıl daha anlaşmak istiyor. Müthiş bir sezonu geride bırakan ve çifte kupada büyük söz sahibi olan Atiba geçen sezon 550 bin euro garanti ücret kazanmıştı. Deneyimli oyuncunun toplam kazancı maç başı ücretlerle birlikte 850 bin euroyu bulmuştu.



Milliyet'te yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, Atiba'ya yine 550 bin euro garanti ücret teklif etti. Sözleşmede geçen sezonki gibi maç başı ücretler de yer aldı. Ancak Kanadalı futbolcunun maç başı paraların bu kez garanti ücrete dahil edilmesini istediği belirlendi. Tecrübeli oyuncunun garanti ücret talebinin 800-850 bin euro düzeyinde olduğu ifade edildi.

Atiba ile mutlaka yola devam etmek isteyen siyah-beyazlı yönetimin birkaç gün içinde başarılı futbolcuya yeni bir teklif daha yapacağı öğrenildi. Yeni teklifte 550 bin euro olan garanti ücretin bir miktar artırılacağı kaydedildi.

Aynı senaryo mu?

Atiba Hutchinson yeni teklifi kabul ederse 1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Aksi halde Kanadalı futbolcu 5 Temmuz'da yapılacak sezonun ilk antrenmanında yer almayacak. Sergen Yalçın'ın mutlaka kadroda tutulmasını istediği Atiba geçen yıl imzası geciktiği için sezonun ilk çalışmalarına katılamamıştı.

Reklam aldı!

Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi dün resmen biten Atiba Hutchinson'un sosyal medya hesabındaki bazı reklamlar dikkat çekti. Kanadalı futbolcunun boşa çıktığı için kendisine gelen paralı ilan tekliflerini kabul ettiği ve buradan para kazandığı öğrenildi.

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