05 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Elayis Tavşan Beşiktaş'a transfer olmak için Sergen Yalçın'ın onayını bekliyor!

Elayis Tavşan onay bekliyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

Son dakika transfer haberleri... Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, Salih Uçan'ı açıkladı. Kartal, Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'den Elayis Tavşan ile de prensip anlaşmasına vardı. Transferin gerçekleşmesi için Sergen Yalçın'ın onayı bekleniyor. (BJK haberleri)

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salih Uçan'ın ardından ikinci takviyesini de gerçekleştirmek üzere... Siyah-beyazlıların, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de forma giyen Elayis Tavşan'la her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre Beşiktaş yönetimi, 20 yaşındaki genç yıldızın transferini resmen açıklamak için, teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayını bekliyor.

Kulüp scoutlarının uzun süredir takip ettiği ve NEC Nijmegan takımında forma giyen Hollandalı oyuncu için, kulübüyle de prensip anlaşmasına varıldı. Şampiyonluk kadar, oyuncu yetiştirme konusunda da yeni bir yapılanmaya giden yönetim, bu nedenle Elayis Tavşan gibi gençlere çok önem veriyor.

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