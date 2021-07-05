Beşiktaş Icrypex Josh Reaves'i transfer etti

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Josh Reaves'ı transfer ettiğini açıkladı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyun kurucu şutör ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Reaves, son olarak NBA Gelişim Ligi ekibi Rio Grande Valley Vipers'ta forma giydi.

JOSH REAVES KİMDİR?

6 Haziran 1994 ABD doğumlu Josh Reaves, 196 cm boyunda ve kısa forvet olarak görev almaktadır.

2019 yılında Pennsylvania State Üniversitesinden mezun olan Josh Reaves, 2018-2019 sezonunda NCAA'de 32 maçta görev aldı ve 10.6 sayı, 5 ribaund, 2.9 asist ortalamalarıyla oynadı.

2019-2020 sezonunda Dallas Mavericks ile sözleşme imzalayan Josh Reaves, NBA'de 5 maç görev aldıktan sonra sezonu G-League takımlarından Texas Legends'ta tamamladı. Burada 36 maçta parkeye çıkan başarılı oyuncu; 13.8 sayı, 5.1 ribaund ve 2.9 asist ortalamalarıyla oynadı.

2020-2021 sezonunda Rio Grande Valley Vipers'ta forma giyen basketbolcu, burada 16 maçta forma giydi ve 11.7 sayı, 4.4 ribaund, 2.8 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Josh Reaves, 2021-2022 sezonu öncesinde Beşiktaş Icrypex ile sözleşme imzaladı.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ