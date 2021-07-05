Beşiktaş Icrypex Josh Reaves'i transfer etti
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Josh Reaves'ı transfer ettiğini açıkladı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyun kurucu şutör ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Reaves, son olarak NBA Gelişim Ligi ekibi Rio Grande Valley Vipers'ta forma giydi.
JOSH REAVES KİMDİR?
6 Haziran 1994 ABD doğumlu Josh Reaves, 196 cm boyunda ve kısa forvet olarak görev almaktadır.
2019 yılında Pennsylvania State Üniversitesinden mezun olan Josh Reaves, 2018-2019 sezonunda NCAA'de 32 maçta görev aldı ve 10.6 sayı, 5 ribaund, 2.9 asist ortalamalarıyla oynadı.
2019-2020 sezonunda Dallas Mavericks ile sözleşme imzalayan Josh Reaves, NBA'de 5 maç görev aldıktan sonra sezonu G-League takımlarından Texas Legends'ta tamamladı. Burada 36 maçta parkeye çıkan başarılı oyuncu; 13.8 sayı, 5.1 ribaund ve 2.9 asist ortalamalarıyla oynadı.
2020-2021 sezonunda Rio Grande Valley Vipers'ta forma giyen basketbolcu, burada 16 maçta forma giydi ve 11.7 sayı, 4.4 ribaund, 2.8 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.
Josh Reaves, 2021-2022 sezonu öncesinde Beşiktaş Icrypex ile sözleşme imzaladı.
Josh Reaves, Beşiktaş @icrypex'te— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) July 5, 2021
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Icrypex Takımımız, Birleşik Amerikalı basketbolcu Josh Reaves ile sözleşme imzaladı.
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