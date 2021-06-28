Son dakika Beşiktaş haberleri: Diego Costa transferinde kritik gün! Olumsuz cevap gelirse...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Geride bıraktığımız sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme imzalanması sonrası gözler transfere çevrildi. Transferi için uzun uğraşlar verdiği Vincent Aboubakar'ı Al Nasr'a kaptıran siyah-beyazlılar, bu bölge için İspanyol yıldız Diego Costa'yı gündemine aldı. Yönetim, transferinde önemli mesafe kat ettiği Costa'dan salı günü haber beklerken, tecrübeli golcüden olumsuz yanıt gelmesi durumunda alternatiflerini hazırladı. İşte detaylar... (Bjk spor haberi)
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta golcü transferi için kritik gün salı. Mitrovic, Hulk, Diouf gibi önemli golcülerle de görüşen Kara Kartal'da ünlü İspanyol golcü Diego Costa'nın salı günü son kararını vermesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi Brezilya asıllı İspanyol forvetle fiyat konusunda önemli mesafe kaydetmişti.
İMZA PARASINDA SORUN VAR
Diego Costa, uzun uğraşlar sonucunda fiyatını yıllık 2.5 milyon Euro'ya kadar indirmişti. Ancak Costa, bonservisi olmadığı için 2 milyon Euro da imza parası talep ediyordu.
BEŞİKTAŞ'TAN YOĞUN MESAİ
Takvim'in haberine göre; Diego Costa'ya başka takımların da ilgisi olduğu ancak 32 yaşındaki santrfor için en fazla mesaiyi ayıran takımın Beşiktaş olduğu ifade edildi. Costa ile pazartesi günkü görüşme kritik öneme sahip.
KALİTESİYLE PEŞİNDE SÜRÜKLÜYOR
Diego Costa, geçen sezon Atletico Madrid'de iyi bir sezon geçirmese de kalitesiyle birçok kulübü peşinden sürüklüyor. Beşiktaş yönetimi de fiyatın daha fazla artmaması için en kısa sürede anlaşmak istiyor.
FİZİK GÜCÜ SÜPER LİG'E ÇOK UYGUN
1.88 boy ve güçlü yapısıyla Süper Lig'e çok uygun bir santrfor tipi olan Diego Costa, Beşiktaş taraftarının takımda en çok görmek istediği isim.
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