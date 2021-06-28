BEŞİKTAŞ'TAN YOĞUN MESAİ

Takvim'in haberine göre; Diego Costa'ya başka takımların da ilgisi olduğu ancak 32 yaşındaki santrfor için en fazla mesaiyi ayıran takımın Beşiktaş olduğu ifade edildi. Costa ile pazartesi günkü görüşme kritik öneme sahip.