Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Diego Costa olmazsa B planı Edin Dzeko!

Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Atletico Madrid'den ayrılan yıldız golcü Diego Costa'nın transferinde çok ciddi mesafeler kaydeden Siyah- Beyazlılar bir başka yıldız için de girişimde bulundu.

