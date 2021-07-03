Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Diego Costa olmazsa B planı Edin Dzeko!
Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Diego Costa ile anlaşamaması durumunda B planı olan Edin Dzeko hamlesini devreye sokacak. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)
Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Atletico Madrid'den ayrılan yıldız golcü Diego Costa'nın transferinde çok ciddi mesafeler kaydeden Siyah- Beyazlılar bir başka yıldız için de girişimde bulundu.
ROMA'YA RESMİ TEKLİF YAPILDI
Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Costa'nın alternatifini hazır tutmak isteyen Beşiktaş, Roma kulübüne 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Edin Dzeko için resmi teklif yaptı.
DZEKO NET 3.9 MİLYON EURO
Roma ile bonservis konusunda pazarlık yapan Siyah- Beyazlı kurmaylar Edin Dzeko'nun menajeri ile de ücret pazarlığı yaptılar. Takvim'in haberine göre Dzeko vergiler düşünce Roma'dan net 3.9 milyon Euro alıyor.
MÜJDELİ HABER HER AN GELEBİLİR
Şampiyonlar Ligi'ne de hesaba katarak 1. sınıf bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde taraftarlarına müjdeli bir haber vermesinin an meselesi olduğu belirtiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?