03 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Diego Costa olmazsa B planı Edin Dzeko!

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Diego Costa ile anlaşamaması durumunda B planı olan Edin Dzeko hamlesini devreye sokacak. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Diego Costa olmazsa B planı Edin Dzeko!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.07.2021

Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Atletico Madrid'den ayrılan yıldız golcü Diego Costa'nın transferinde çok ciddi mesafeler kaydeden Siyah- Beyazlılar bir başka yıldız için de girişimde bulundu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Diego Costa olmazsa B planı Edin Dzeko!

ROMA'YA RESMİ TEKLİF YAPILDI

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Costa'nın alternatifini hazır tutmak isteyen Beşiktaş, Roma kulübüne 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Edin Dzeko için resmi teklif yaptı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Diego Costa olmazsa B planı Edin Dzeko!

DZEKO NET 3.9 MİLYON EURO

Roma ile bonservis konusunda pazarlık yapan Siyah- Beyazlı kurmaylar Edin Dzeko'nun menajeri ile de ücret pazarlığı yaptılar. Takvim'in haberine göre Dzeko vergiler düşünce Roma'dan net 3.9 milyon Euro alıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Diego Costa olmazsa B planı Edin Dzeko!

MÜJDELİ HABER HER AN GELEBİLİR

Şampiyonlar Ligi'ne de hesaba katarak 1. sınıf bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde taraftarlarına müjdeli bir haber vermesinin an meselesi olduğu belirtiliyor.

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