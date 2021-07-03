Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın kupaları Ankara'da taraftarla buluştu!
Beşiktaş'ın, bu sezon kazandığı kupalar, "Şampiyon Sensin Organizasyonu" adı altında Ankara'da taraftarlarla buluştu. Siyah beyazlıların, elde ettiği Süper Lig, Türkiye Kupası ve Turkcell Kadın Futbol Ligi şampiyonluk kupalarının sergilendiği etkinlikte konserler verildi, sahne performansları sergilendi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Anadolu Beşiktaşlılar Derneği ve Ankara Beşiktaşlılar Cemiyetinin Congresium Teras'ta organize ettiği etkinliğe Beşiktaşlı Sanayici İş İnsanları, Yatırımcıları ile Beşiktaşlı Hukukçular Derneği, siyah-beyazlı derneklerin başkan ve yöneticileri ile taraftarlar katıldı.
Beşiktaş Kulübünün bu sezon elde ettiği Süper Lig, Türkiye Kupası ve Turkcell Kadın Futbol Ligi şampiyonluk kupalarının sergilendiği etkinlikte konserler verildi, sahne performansları sergilendi.
Marşlar ve tezahüratlarla şampiyonlukları kutlayan siyah-beyazlı taraftarlar, kupalarla fotoğraf çektirdi.
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