03 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş hamle! 9 futbolcu...

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta hareketlilik sürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, gelecek sezon kampı için 9 futbolcuyu A Takıma davet etti. İşte o isimler ve detaylar... (BJK spor haberleri)


Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş hamle! 9 futbolcu...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.07.2021

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kulübün altyapısında forma giyen 9 genç futbolcuyu 5 Temmuz Pazartesi günü başlayacak yeni sezon hazırlıklarına davet etti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş hamle! 9 futbolcu...

Altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ı sürekli oynatarak kendilerini geliştirmelerini ve isimlerinin uluslararası piyasada duyulmasını sağlayan Yalçın, yeni sezon hazırlıkları için davet ettiği 9 oyuncu içinden beğendiklerini A takım kadrosuna alacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş hamle! 9 futbolcu...

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş Kulübü Altyapı Koordinatörü Saffet İşler ve ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda belirlediği genç oyuncular şunlar:

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş hamle! 9 futbolcu...

Berkay Vardar

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş hamle! 9 futbolcu...

Emirhan Delibaş

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş hamle! 9 futbolcu...

Semih Kılıçsoy

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş hamle! 9 futbolcu...

Emre Aydemir

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş hamle! 9 futbolcu...

Egemen Tutar

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş hamle! 9 futbolcu...

Erdoğan Kaya

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş hamle! 9 futbolcu...

Berkay Akgül

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş hamle! 9 futbolcu...

Doğukan Saral

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş hamle! 9 futbolcu...

Berkay Kençtemur

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş hamle! 9 futbolcu...

Hürriyet'in haberine göre; öte yandan altyapıya transfer etmek için yurt içi ve yurt dışından genç yetenek arayışını sürdüren siyah beyazlıların, Genç Milli Takım'da forma giyen 15 yaşındaki Almir Podgragia'yı yakın takibe aldığı öğrenildi.

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