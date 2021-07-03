Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş hamle! 9 futbolcu...
Son dakika spor haberleri: Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta hareketlilik sürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, gelecek sezon kampı için 9 futbolcuyu A Takıma davet etti. İşte o isimler ve detaylar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kulübün altyapısında forma giyen 9 genç futbolcuyu 5 Temmuz Pazartesi günü başlayacak yeni sezon hazırlıklarına davet etti.
Altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ı sürekli oynatarak kendilerini geliştirmelerini ve isimlerinin uluslararası piyasada duyulmasını sağlayan Yalçın, yeni sezon hazırlıkları için davet ettiği 9 oyuncu içinden beğendiklerini A takım kadrosuna alacak.
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş Kulübü Altyapı Koordinatörü Saffet İşler ve ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda belirlediği genç oyuncular şunlar:
Erdoğan Kaya
Berkay Akgül
Doğukan Saral
Berkay Kençtemur
Hürriyet'in haberine göre; öte yandan altyapıya transfer etmek için yurt içi ve yurt dışından genç yetenek arayışını sürdüren siyah beyazlıların, Genç Milli Takım'da forma giyen 15 yaşındaki Almir Podgragia'yı yakın takibe aldığı öğrenildi.
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