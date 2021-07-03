03 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın teklifi kabul edildi! Daniele Verde...

Kartal'ın teklifi kabul edildi! İtalyan kanat...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.07.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal görüşmelerinden olumsuz yanıt alınması halinde B Planı devreye sokulacak. Siyah-beyazlıların, Cezayirli oyuncu yerine düşündüğü isim ise Daniele Verde. İtalyan futbolcunun transferiyle ilgili çarpıcı bir iddia geldi. İtalya’nın yerel gazetesi La Nazione, Kartal'ın, Daniele Verde için yaptığı teklife Spezia kulübünün sıcak baktığını yazdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

İtalya'nın Toskana bölgesinin yerel gazetesi La Nazione çok iddialı bir haber yaptı. Fotomaç'ın derlediği habere göre, gazete, "Spezia'nın 600 bin euro'ya AEK Atina'dan aldığı 25 yaşındaki kanat oyuncusu Daniele Verde için Beşiktaş'ın teklifini kabul etti" haberini manşetine taşırken; iki taraf arasındaki son detayların görüşüldüğünü transferin çok kısa sürede sonuçlanacağını gündeme getirdi.

Verde, Roma'nın alt yapıda beraber çalıştığı Vincenzo Montella tarafından hücum kanadına dönüştürülmeden önce bek olarak oynuyordu. İyi bir teknik altyapı ile birlikte hız ve top sürme özelliklerine sahip bir kanat oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Rosier'e benzer fiziksel özellikleri olan Verde'nin Beşiktaş'a kanat oyuncusu olarak değil de sağ bek olarak gelebileceği bilgisi gelen bilgiler arasında.

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