Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın teklifi kabul edildi! Daniele Verde...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal görüşmelerinden olumsuz yanıt alınması halinde B Planı devreye sokulacak. Siyah-beyazlıların, Cezayirli oyuncu yerine düşündüğü isim ise Daniele Verde. İtalyan futbolcunun transferiyle ilgili çarpıcı bir iddia geldi. İtalya’nın yerel gazetesi La Nazione, Kartal'ın, Daniele Verde için yaptığı teklife Spezia kulübünün sıcak baktığını yazdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
İtalya'nın Toskana bölgesinin yerel gazetesi La Nazione çok iddialı bir haber yaptı. Fotomaç'ın derlediği habere göre, gazete, "Spezia'nın 600 bin euro'ya AEK Atina'dan aldığı 25 yaşındaki kanat oyuncusu Daniele Verde için Beşiktaş'ın teklifini kabul etti" haberini manşetine taşırken; iki taraf arasındaki son detayların görüşüldüğünü transferin çok kısa sürede sonuçlanacağını gündeme getirdi.
Verde, Roma'nın alt yapıda beraber çalıştığı Vincenzo Montella tarafından hücum kanadına dönüştürülmeden önce bek olarak oynuyordu. İyi bir teknik altyapı ile birlikte hız ve top sürme özelliklerine sahip bir kanat oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Rosier'e benzer fiziksel özellikleri olan Verde'nin Beşiktaş'a kanat oyuncusu olarak değil de sağ bek olarak gelebileceği bilgisi gelen bilgiler arasında.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?