RACHID GHEZZAL

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda sergilediği performansla büyük bir iz bırakan Rachid Ghezzal'in menajeri Anoir Fazuli ile gelecek hafta masaya oturacak olan yönetim, Leicester'da 2.3 milyon Euro kazanan oyuncuya 3 yıllık kontrat ve yıllık 2.5 milyon Euro teklif edecek. Leicester City oyuncu için 4-5 milyon euro bonservis bedeline kadar indi.