03 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak istiyor. Kartal, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yeni isimleri listesine ekledi. Transferde gündeme son olarak, Daniele Verde, Diego Costa, Robert Skov, Samuel Umtiti gibi isimler de geldi. İşte detaylar... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.07.2021

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti... | BJK haberleri

VALENTINE ROSIER

Sabah Gazetesi muhabiri ve A Spor yorumcusu. Ogün Şahinoğlu, Sabah Sporu programında siyah-beyazlıların transfer gündemini değerlendirdi. Rosier hakkında son gelişmeleri aktardı. "Beşiktaş, Rosier için Sporting Lizbon'a toplam 4 milyon Euro'luk paket teklif yaptı. Lizbon'un istediği rakam ise 6 milyon Euro" dedi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti... | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda sergilediği performansla büyük bir iz bırakan Rachid Ghezzal'in menajeri Anoir Fazuli ile gelecek hafta masaya oturacak olan yönetim, Leicester'da 2.3 milyon Euro kazanan oyuncuya 3 yıllık kontrat ve yıllık 2.5 milyon Euro teklif edecek. Leicester City oyuncu için 4-5 milyon euro bonservis bedeline kadar indi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti... | BJK haberleri

ROBERT SKOV

Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen Robert Skov'un menajeri aracılığıyla siyah-beyazlılara teklif edildiği öğrenildi. Geçen sezon 30 maça çıkan ve 2 gol atan Danimarkalı kanat oyuncusunun takımdan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti... | BJK haberleri

DANIELE VERDE

TuttoMercato'da yer alan haberde; siyah beyazlıların 25 yaşındaki sağ kanat Daniele Verde için 2 milyon euro'luk teklif hazırladığı öne sürüldü. Geçen sezon toplamda 24 maça çıkan Verde, 8 gol atarken, 1 de asiste imza attı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti... | BJK haberleri

ALEX TEIXEIRA

Beşiktaş, Alex Teixeira için pazarlıkları sürdürüyor. Yıldız istediği 2.8 milyon euro'ya inerken, imza parasında 1.5 milyon Euro'dan aşağıya düşmüyor. İmza parası konusunda iki taraf arasında görüşmeler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti... | BJK haberleri

MARIO MANDZUKIC

Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Mandzukic maaş konusunda anlaşma sağlandı. Ancak futbolcunun ısrarla istediği imza parası bedeli nedeniyle transfer rafa kalktı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti... | BJK haberleri

EDIN DZEKO

A sınıfı bir golcü arayan Beşiktaş, Edin Dzeko için de devreye girdi. Roma'da 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko için 2 milyon euro teklif eden Kartal bu teklifini 2.5 milyon euro olarak güncelledi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

32 yaşındaki oyuncuya bonuslar dahil 2.9 milyon Euro'dan 2 yıllık kontrat teklif edildi. Ailesi Portekiz'e gitmek istediği için futbolcu Benfica'dan gelen teklifi de değerlendiriyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti... | BJK haberleri

SAMUEL UMTITI

Beşiktaş, Barcelona ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Samuel Umtiti için girişimlerine başladı. Avrupa basını haberi, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, defansını güçlendirmek için düğmeye bastı." şeklinde duyurdu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta mutlu son! Sözleşmesi yenilendi Beşiktaş'ta mutlu son! Sözleşmesi yenilendi
Flaş Rosier gerçekleri! İşte aradaki fark Flaş Rosier gerçekleri! İşte aradaki fark
Barça'nın duvarı Kartal'a! Temaslar başladı Barça'nın duvarı Kartal'a! Temaslar başladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör