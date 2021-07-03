Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak istiyor. Kartal, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yeni isimleri listesine ekledi. Transferde gündeme son olarak, Daniele Verde, Diego Costa, Robert Skov, Samuel Umtiti gibi isimler de geldi. İşte detaylar... (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
VALENTINE ROSIER
Sabah Gazetesi muhabiri ve A Spor yorumcusu. Ogün Şahinoğlu, Sabah Sporu programında siyah-beyazlıların transfer gündemini değerlendirdi. Rosier hakkında son gelişmeleri aktardı. "Beşiktaş, Rosier için Sporting Lizbon'a toplam 4 milyon Euro'luk paket teklif yaptı. Lizbon'un istediği rakam ise 6 milyon Euro" dedi.
RACHID GHEZZAL
Beşiktaş'ın şampiyonluğunda sergilediği performansla büyük bir iz bırakan Rachid Ghezzal'in menajeri Anoir Fazuli ile gelecek hafta masaya oturacak olan yönetim, Leicester'da 2.3 milyon Euro kazanan oyuncuya 3 yıllık kontrat ve yıllık 2.5 milyon Euro teklif edecek. Leicester City oyuncu için 4-5 milyon euro bonservis bedeline kadar indi.
ROBERT SKOV
Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen Robert Skov'un menajeri aracılığıyla siyah-beyazlılara teklif edildiği öğrenildi. Geçen sezon 30 maça çıkan ve 2 gol atan Danimarkalı kanat oyuncusunun takımdan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor.
DANIELE VERDE
TuttoMercato'da yer alan haberde; siyah beyazlıların 25 yaşındaki sağ kanat Daniele Verde için 2 milyon euro'luk teklif hazırladığı öne sürüldü. Geçen sezon toplamda 24 maça çıkan Verde, 8 gol atarken, 1 de asiste imza attı.
ALEX TEIXEIRA
Beşiktaş, Alex Teixeira için pazarlıkları sürdürüyor. Yıldız istediği 2.8 milyon euro'ya inerken, imza parasında 1.5 milyon Euro'dan aşağıya düşmüyor. İmza parası konusunda iki taraf arasında görüşmeler devam ediyor.
MARIO MANDZUKIC
Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Mandzukic maaş konusunda anlaşma sağlandı. Ancak futbolcunun ısrarla istediği imza parası bedeli nedeniyle transfer rafa kalktı.
DIEGO COSTA
32 yaşındaki oyuncuya bonuslar dahil 2.9 milyon Euro'dan 2 yıllık kontrat teklif edildi. Ailesi Portekiz'e gitmek istediği için futbolcu Benfica'dan gelen teklifi de değerlendiriyor.
SAMUEL UMTITI
Beşiktaş, Barcelona ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Samuel Umtiti için girişimlerine başladı. Avrupa basını haberi, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, defansını güçlendirmek için düğmeye bastı." şeklinde duyurdu.
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