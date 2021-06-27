Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yeniden anlaşmaya varan siyah beyazlılar, flaş bir savunma oyuncusunu gündemine aldı. Brezilyalı gazeteci "Beşiktaş Leo Pereira'yı kiralamak istiyor. Yönetici Emre Kocadağ görüşmeleri sürdürüyor" dedi. İşte ayrıntılar...| Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sergen Yalçın'la anlaşılmasının ardından transfere yoğunlaşan Siyah-Beyazlılar için bir iddia da Brezilya'dan geldi. Brezilya basınına yansıyan haberlere göre; Beşiktaş, Flamengo'nun stoperi Leo Pereira ile ilgileniyor.

Brezilyalı Gazeteci Vene Casagrande de sosyal medya hesabından transfer görüşmelerini doğrulayarak "Beşiktaş, Leo Pereira'yı kiralamak istiyor. Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ görüşmeleri sürdürüyor." açıklamasını yaptı.

Devre arasında da Pereira'yı isteyen Siyah-Beyazlılar'ın o dönemki teklifi kabul edilmemişti. Bu transferde ısrarcı olan Beşiktaş'ın 'zorunlu satın alma' opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu ancak Brezilya ekibinin bu öneriye sıcak bakmadığı da belirtildi. Eğer taraflar bu transferde anlaşma sağlayamazsa Kartal'ın alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.

Pereira, Flamengo'da 34 maça çıktı ve 1 gol attı.

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