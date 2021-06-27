27 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Valentin Rosier transferi tamam! İşte teklif şartları...
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın şampiyonluğuna büyük bir katkı sağlayan Valentin Rosier için flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Fransız futbolcunun kulübü ile anlaşmaya çok yaklaşırken ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. İşte Roiser için Beşiktaş'ın, Sporting'e sunduğu teklif ve detayları... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş, Rachid Ghezzal gibi takımda kalması istenilen bir diğer isim Valentin Rosier için de görüşmelerini aralıksız sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre Fransız sağ bekle yeni sezonda yola devam etmek için her konuda anlaşma sağlayan siyah-beyazlı kulüp, genç futbolcunun kulübü Sporting'le de imzaları atmak için geri sayıma geçti. Yaklaşık 4 milyon euro bonservis artı sonraki satıştan yüzde 20 pay formülleriyle Portekiz temsilcisiyle anlaşma sağlayan yönetimin, son pürüzleri yeni hafta içerisinde hallederek Valentin Rosier'i 5 Temmuz'da başlayacak olan kampa yetiştirmesi bekleniyor.
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