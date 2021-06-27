27 Haziran 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Jean-Pierre Nsame hamlesi! Transferi böyle duyurdular

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Beşiktaş, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ayrılığının ardından forvet bölgesine en az 2 takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar için birçok isim yazılıp çizilirken, İsviçre basını ise Young Boys'ta forma giyen Kamerunlu golcü Jean-Pierre Nsame'n Beşiktaş'ın listesine girdiğini yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Jean-Pierre Nsame hamlesi! Transferi böyle duyurdular
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

Forvete 2 takviye yapmak isteyen ve pek çok isimle ilgilenen Beşiktaş'ta bir aday daha listeye girdi. O da İsviçre ekibi Young Boys'un Kamerunlu forveti Jean-Pierre Nsame oldu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Jean-Pierre Nsame hamlesi! Transferi böyle duyurdular

Bu iddianın kaynağı ise İsviçre basını... Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; 2017 yılından bu yana Young Boys'ta forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun yeni bir macera için aradığını ve bu nedenle aydrılmak istediğini yazıp, şimdiki adresinin Beşiktaş olabileceğini kaydetti.

Haberde Beşiktaş'ın, Jean Nsame'nin menajeriyle temaslana başladığının da altı çizildi ve şöyle denildi:

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Jean-Pierre Nsame hamlesi! Transferi böyle duyurdular

'GİDİŞİ KOLAY OLMAYACAKTIR'

"İsviçre liginin kendisine kolay geldiğini düşünmeye başlayan Nsame, yeni bir meydan okuma istiyor. Bu nedenle Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Türk ekibi onu cezbediyor. Kendisine güvenen Yong Boys taraftarına sırt çevirip Beşiktaş stadının o muhteşem manzarasında gollerine devam edebilir..." Öte yandan oyuncunun kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesinin olduğu hatırlatılıp "Yongu Boys onu elinden düşük bir ücrete kaçırmayacaktır" ifadesi kullanıldı. Geçen sezon 42 maça çıkan Kamerunlu 26 gol, 3 asist üretti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Jean-Pierre Nsame hamlesi! Transferi böyle duyurdular

Piyasa değeri 7 milyon euro civarında olan ve daha önce SCO Angers, Amiens, Servette gibi takımlarda forma giyen Nsame, kulüp kariyerinde toplam 287 resmi karşılaşmada krampon bağlayıp 130 gol, 35 asist üretti. Hırçınlığı ile dikkat çeken oyuncu, 29 sarı, 3 kez de kırmızı kart gördü.

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