Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Jean-Pierre Nsame hamlesi! Transferi böyle duyurdular

Bu iddianın kaynağı ise İsviçre basını... Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; 2017 yılından bu yana Young Boys'ta forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun yeni bir macera için aradığını ve bu nedenle aydrılmak istediğini yazıp, şimdiki adresinin Beşiktaş olabileceğini kaydetti.

Haberde Beşiktaş'ın, Jean Nsame'nin menajeriyle temaslana başladığının da altı çizildi ve şöyle denildi: