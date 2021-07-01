Son dakika transfer haberi: Pazartesi İstanbul'a geliyor! Elayis Tavşan Beşiktaş'ta
Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah beyazlılar, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen genç oyuncu Elayis Tavşan ile el sıkıştı. Kartal, Hollanda ekibine 1.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşılmasının ardından yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ilk transferini yaptı. Hürriyet'te yer alan habere göre, siyah beyazlılar uzun süredir kulübün gündeminde olan NEC Nijmegen'in genç futbolcusu Elayis Tavşan için kulübü NEC Nijmegen ile anlaştı. Sağ-sol kanatta oynayabilen ve her iki ayağını da kullanan Elayis için siyah beyazlılar, Hollanda ekibine 1.5 milyon Euro ödeyecek. 20 yaşındaki futbolcu da pazartesi günü İstanbul'a gelecek
BABASI SURiNAMLI ANNESi TÜRK ASILLI
30 Nisan 2001'de Rotterdam'da doğan Elayis Tavşan baba tarafından Surinam, anne tarafından ise Türk asıllı. 2008'de altyapısına girdiği Sparta Rotterdam'dan 2019'da kiralık olarak Telstar'a gitti. Geçen sezon 200 bin Euro bonservisle NEC Nijmegen'e transfer oldu. 2 yıl daha mukavelesi bulunan genç futbolcu geçen sezon Hollanda 2. Ligi'nde 37 karşılaşmada görev alırken 11 gol attı 7 de asist yaptı.
MiLLi DAVET ALABiLiR
Hollanda Milli Takımı'nda 10'ar kez U16 ve U17'de, 6 kez de U18'de görev yapan Elayis Tavşan U19 Milli Takım kadrosunda bulunuyor. Türkiye adına oynaması için Türkiye Futbol Federasyonu'nun da çalışma yürüttüğü öğrenildi.
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