02 Temmuz 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Edin Dzeko'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı! İstediği rakamı iletti

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi. Hücum hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren ve birçok isimle temas halinde olan siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden biri de Edin Dzeko'ydu... Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Boşnak forvetin listede olduğunu doğrularken; tecrübeli golcü, siyah-beyazlılara istediği ücreti iletti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Edin Dzeko'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı! İstediği rakamı iletti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Şampiyonlar Ligi'nde ses getirmek için kadrosuna dünyaca ünlü bir golcü kazandırmaya çalışan Beşiktaş, son olarak gündemine Edin Dzeko'yu aldı.

Son dakika transfer haberleri: Edin Dzeko'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı! İstediği rakamı iletti

İtalyan basınının iddiasına göre Kartal, 35 yaşındaki Bosna Hersek'li golcünün menajerine şartlarını sordu. Başarılı futbolcu, Roma'dan yaklaşık 4.5 milyon Euro yıllık maaş kazanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Edin Dzeko'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı! İstediği rakamı iletti

Fotomaç'ın haberine göre; Çizme deviyle 1 yıllık daha kontratı bulunan 1,93'lük golcünün, aynı maaşı karşılaması halinde başka bir takımda oynamaya yeşil ışık yakabileceği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Edin Dzeko'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı! İstediği rakamı iletti

Bu arada İtalyan devinin, Dzeko için kapıyı 4 milyon Euro'dan açtığı da gelen haberler arasında. Dzeko, ülkesi Bosna Hersek'te de 5 kez yılın oyuncusu seçilmişti.

Son dakika transfer haberleri: Edin Dzeko'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı! İstediği rakamı iletti

6 KUPA, 2 KRALLIK KAZANMIŞTI

Futbol kariyerinde Roma'dan önce M. City forması giyen Dzeko, İngiltere Premier Lig deviyle önemli başarılara imza atmıştı. İki Premier Lig şampiyonluğu, bir İngiliz Kupa şampiyonluğu, 1 İngiliz Lig Kupası şampiyonluğu ve 1 de İngiliz Süper Kupa şampiyonluğu bulunan Wolfsburg'la da Almanya Bundesliga'da kupa kaldıran Dzeko, 2009- 10 sezonunda Bundesliga, 2016-17'de de Serie A'da gol krallığı tacını taktı.

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