Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Joao Mario'dan siyah-beyazlıları sevindiren haber geldi. Inter, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmesinin ardından gözden çıkarılan Brezilyalı oyuncu için siyah-beyazlı yönetime mesaj gönderdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Orta saha takviyesi için bir yandan Alex Teixeira ile görüşmelerini Josef üzerinden sürdüren siyahbeyazlı takım, diğer taraftan Joao Mario ihtimalini de açık tutuyor. Fotomaç'ın haberine göre; Inter'in, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmesinin ardından iyice gözden düşen Portekizli futbolcunun bonservisinde önemli bir indirim yaptığı belirtildi. Hatta İtalyan yetkililerin rakamı 4 milyon euro'ya kadar düşürdüğü ve Beşiktaş cephesine haber yolladıkları kaydedildi. 28 yaşındaki futbolcunun da siyah-beyazlı formayı giyme isteğini bir kez daha menajeri Federico Pastorello aracılığıyla ilettiği gelen haberler arasında. Joao Mario'nun piyasa değeri 12 milyon euro civarında.



Defansif, merkez ve ofansif olmak üzere orta sahanın her bölgesinde görev yapabilen Joao Mario, kulüp kariyerinde 292 resmi karşılaşmada 25 gol, 58 asist üretti. Tecrübeli futbolcu daha önce West Ham, Sporting, Lokomotiv Moskova Setubal gibi ekiplerin de formasını terletti.

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