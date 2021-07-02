02 Temmuz 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan yıldızlara rest! Diego Costa, Edin Dzeko, Alex Teixeira... | BJK haberleri

Beşiktaş'tan yıldızlara rest! Tavan ücret belirlendi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Aboubakar'ın Al Nassr'a transfer olmasıyla forvet bölgesi için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gündeme gelen isimlerden Diego Costa, Edin Dzeko ve Alex Teixeira için 2.5 milyon euro tavan ücret belirlediği bildirildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızlarla görüşme halinde... Ancak siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olmasından dolayı Diego Costa, Edin Dzeko ve Alex Teixeira gibi yıldızların menajerleri Beşiktaş'tan astronomik ücret talep ediyor. Siyah-beyazlı yönetim ise yapılan görüşmelerde Beşiktaş'ın vitrin olacağını hatırlatıp, kendisini göstermek isteyen futbolcuların bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini vurguluyor. Siyah beyazlılar uçuk rakamlı tekliflerden uzak duruyor.

İMZA PARASI VERİLMEYECEK
Gecikmeyen ödemeler, kulübün oturmuş mali sistemi ve Sergen Yalçın'ın oynattığı hücum futbolu da yıldızları Beşiktaş'a çeken etkenler arasında. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi 2,5 milyon euroyu üst sınır olarak belirledi. Bu rakam Diego Costa, Edin Dzeko ve Teixeira gibi yıldızlar için de geçerli. Son olarak Diego Costa ve Teixeira için 1,5 milyon euroluk imza parası isteği de reddedildi. 35 yaşındaki Dzeko'nun yerine Diego Costa'ya daha sıcak bakan yönetim İspanyol yıldızın kararını bekliyor.

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