YILLIK 1.5 MİLYON

Yıllık 3 milyon 700 bin Euro ile takımın en çok kazanan futbolcusu olan tecrübeli stopere yönetim şu teklifle gitti: "Seninle 3 yıllık yeni sözleşme yapalım. Ancak bu yılki sözleşmende indirim yap." Peki yönetim Vida'ya ne kadar maaş önerdi? Ajansspor'un haberine göre, yönetim Vida'ya bu yılki de dahil yıllık 1.5 milyon Euro net maaş önerdi. Artık top Vida'nın sahasında.