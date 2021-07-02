02 Temmuz 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Domagoj Vida'ya teklifi belli oldu! Yeni sözleşme...

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yıldız stoperi Domagoj Vida ile sözleşme uzatmak istiyor. Siyah beyazlılara 2017 - 2018 sezonunun devre arasında gelen Hırvat savunmacı, senelik 3.7 milyon Euro kazanıyor. Vida'nın sözleşmesi 2022 yazında sona erecek. 32 yaşındaki futbolcuyla yeniden anlaşmak isteyen Kartal, "Seninle 3 yıllık yeni sözleşme yapalım. Ancak bu yılki sözleşmende indirim yap." önerisinde bulundu. Peki, Beşiktaş'ın Vida'ya yaptığı teklif ne? İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Domagoj Vida'ya teklifi belli oldu! Yeni sözleşme...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 Giriş Tarihi: 02.07.2021

Bu sezon Süper Lig'in yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Beşikaş, ekonomik koşulların elverdiği ölçüde iyi bir kadro kurmak için çalışıyor. Siyah beyazlı yönetimin geçen sezonki çifte kupa zaferinde büyük emeği olan Domagoj Vida'ya yeni bir teklif sundu. Yönetim Hırvat milli futbolcuyla yola devam etmek istediğini bildirdi. Ancak bunun için mevcut sözleşmede revizyon istedi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Domagoj Vida'ya teklifi belli oldu! Yeni sözleşme...

YILLIK 1.5 MİLYON
Yıllık 3 milyon 700 bin Euro ile takımın en çok kazanan futbolcusu olan tecrübeli stopere yönetim şu teklifle gitti: "Seninle 3 yıllık yeni sözleşme yapalım. Ancak bu yılki sözleşmende indirim yap." Peki yönetim Vida'ya ne kadar maaş önerdi? Ajansspor'un haberine göre, yönetim Vida'ya bu yılki de dahil yıllık 1.5 milyon Euro net maaş önerdi. Artık top Vida'nın sahasında.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Domagoj Vida'ya teklifi belli oldu! Yeni sözleşme...

BEŞİKTAŞ'IN VERDİĞİ PARAYI BAŞKASI VERİR Mİ?
Hırvat futbolcu bu yılki ücretinde indirime gitmeyi kabul ederse, siyah beyazlı yönetimden 3 yıllık yeni kontrat alacak. Ancak, bu teklifi kabul etmezse, bu yıl da 3.7 milyon Euro karşılığında oynadıktan sonra ayrılacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Domagoj Vida'ya teklifi belli oldu! Yeni sözleşme...

Ancak 32 yaşındaki savunmacının gelecek sezon eline net 1.5 milyon Euro geçecek şekilde yeni bir kontrat bulma ihtimali de düşük.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Domagoj Vida'ya teklifi belli oldu! Yeni sözleşme...

BEŞİKTAŞ'TAN SERVET KAZANDI
Vida, Beşiktaş'a bonservis bedeli ödenmeden gelmiş olsa da maliyeti bir servet oldu. Hırvat oyuncunun 4.5 yıllık kontrat karşılığında Beşiktaş'ta alacağı tutar 18 milyon Euro'yu geçecek. Ki bunun içerisinde başarı primleri yer almıyor.

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