26 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Alex Teixeira bombası! Adem Ljajic'in yerine...

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam edilme kararının ardından gözler transfere çevrildi. Siyah beyazlılar, özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapmak istiyor. Yalçın'ın talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalarda, öne çıkan isim ise Alex Teixeira. Yıllardır Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan sambacı, bu kez Kartal olabilir. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Alex Teixeira bombası! Adem Ljajic'in yerine...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.06.2021

Beşiktaş Alex Teixiera'nın transferinde geri sayıma geçti. Siyah-Beyazlılar bir türlü bekleneni veremeyen Adem Ljajic ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sırp 10 numaraya Rus ekiplerinin ilgisi var. Takvim'in haberine göre; Yönetim onu elden çıkardıktan sonra yerini Alex Teixeira ile doldurmayı planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Alex Teixeira bombası! Adem Ljajic'in yerine...

ALEX TEIXEIRA 6 AYDIR BOŞTA

Kara Kartal'ın teknik patronu Sergen Yalçın da Alex Teixeira'nın alınmasını özellikle istiyor. 6 aydır kulüpsüz olan 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Alex Teixeira bombası! Adem Ljajic'in yerine...

EMRE KOCADAĞ DA DOĞRULADI

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Ekonomik olarak yüksek rakamları aşağıya çekerek anlaşma zemini için ortam hazırladık" dedi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Alex Teixeira bombası! Adem Ljajic'in yerine...

50 MİLYON EURO'YA ÇİN'E GİTTİ

Shakhtar donetsk'te gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2016 yılında 50 milyon Euro karşılığında Çin'in Jiangsu takımının yolunu tutmuştu.

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