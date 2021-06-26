Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Alex Teixeira bombası! Adem Ljajic'in yerine...

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam edilme kararının ardından gözler transfere çevrildi. Siyah beyazlılar, özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapmak istiyor. Yalçın'ın talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalarda, öne çıkan isim ise Alex Teixeira. Yıllardır Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan sambacı, bu kez Kartal olabilir. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş Alex Teixiera'nın transferinde geri sayıma geçti. Siyah-Beyazlılar bir türlü bekleneni veremeyen Adem Ljajic ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sırp 10 numaraya Rus ekiplerinin ilgisi var. Takvim'in haberine göre; Yönetim onu elden çıkardıktan sonra yerini Alex Teixeira ile doldurmayı planlıyor.

ALEX TEIXEIRA 6 AYDIR BOŞTA Kara Kartal'ın teknik patronu Sergen Yalçın da Alex Teixeira'nın alınmasını özellikle istiyor. 6 aydır kulüpsüz olan 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.