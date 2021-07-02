02 Temmuz 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrildi! İşte gündemdeki yıldızlar...

Gözler forvete çevrildi! Gündemde süper yıldızlar var
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Beşiktaş geçtiğimiz sezonda hem Spor Toto Süper Lig, hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde bu başarısını tekrar etmenin yanı sıra, Şampiyonlar Ligi'nde de adından söz ettirmek istiyor. Kiralık ve sözleşmesi sona eren furbolcuların takımdan ayrılmasıyla kadrosu oldukça zayıflayan Kartal'da, gözler transfere çevrildi. Gündemin ilk sırasında ise forvet var. İşte Beşiktaş'ın listesindeki golcüler ve tüm detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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