01 Temmuz 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Usta yazar Turgay Demir Beşiktaş'ın transfer listesini açıkladı! İşte o isimler...

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, sözleşmesi biten ve kiralık oyuncuların ayrılmasıyla önemli bir kan kaybı yaşadı. Siyah beyazlılar ayrılan oyuncuların yerini yıldız isimlerle doldurarak geçen sezon yakaladığı başarının yanı sıra, Şampiyonlar Ligi'nde de flaş bir performans sergilemek istiyor. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, Kara Kartal'ın transfer listesini açıkladı. İşte o listede yer alan yıldız isimler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Usta yazar Turgay Demir Beşiktaş'ın transfer listesini açıkladı! İşte o isimler...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 Giriş Tarihi: 01.07.2021

Beşiktaş geçtiğimiz sezona damga vurdu. Siyah beyazlılar hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşarak 2 kupayı da müzesine götürdü.

Son dakika spor haberi: Usta yazar Turgay Demir Beşiktaş'ın transfer listesini açıkladı! İşte o isimler...

Geçtiğimiz sezon siyah beyazlılar, dar bir kadrosu olmasına rağmen başarılı bir grafik çizdi. Bu dar kadrodan da sözleşmesi sona eren ve kiralık isimlerin de ayrılması teknik direktör Sergen Yalçın'ı düşündürüyor.

Son dakika spor haberi: Usta yazar Turgay Demir Beşiktaş'ın transfer listesini açıkladı! İşte o isimler...

Nitekim sezon sonunda da sözleşmesi biten Sergen Yalçın, yeni sözleşme imzalamak için yönetime transfer şartı sunduğunu açıklamıştı. Yaptığı açıklamada 48 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezonun aksine güçlü bir kadro istediğini yönetime iletti.

Son dakika spor haberi: Usta yazar Turgay Demir Beşiktaş'ın transfer listesini açıkladı! İşte o isimler...

Yalçın'ın raporu üzerine harekete geçen Beşiktaş yönetimi, yıldız oyuncuları gündemine almaya başladı. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, bugünkü yazısında siyah beyazlıların transfer listesindeki isimleri tek tek açıkladı. İşte o yazı...

Son dakika spor haberi: Usta yazar Turgay Demir Beşiktaş'ın transfer listesini açıkladı! İşte o isimler...

TURGAY DEMİR - ALEX, MITROVIC

Beşiktaş transfere odaklandı… Asbaşkan Emre Kocadağ ve transfer komitesinin bugüne kadar nabız yokladığı isimler, Sergen hocanın onayına sunuldu ve düğmeye basıldı. Öncelikle şunu söyleyeyim, Beşiktaş yönetimi limitleri açma konusunda bir sıkıntı yaşamayacaktır. Geçen sezon bazı kulüplere yapılan örtülü ayrıcalıklar, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'a da yapılacaktır. Yani limit konusunda bir sorun yok…

Son dakika spor haberi: Usta yazar Turgay Demir Beşiktaş'ın transfer listesini açıkladı! İşte o isimler...

Şimdi gelelim listeye… Hulk, Alex Teixeira, Dzeko, Mitroviç, Rafael Santos Borre, Mame Diouf Kartal'ın listesindeki isimlerden bazıları… Asbaşkan Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın'ın önceki gün yaptıkları görüşmede ilk hedefler Alex Teixeira, Mitroviç olarak belirlendi… Mitroviç için Fullham'a kiralama bedeli olarak şampiyonluk bonusu teklif eden Kartal oyuncuya da yıllık 3 milyon euro ödeyebileceğini belirtti. Fullham'dan yıllık 4 milyon euro kazanan Mitroviç'le maaş konuşunda anlaşılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika spor haberi: Usta yazar Turgay Demir Beşiktaş'ın transfer listesini açıkladı! İşte o isimler...

Josef De Souza'nın yakın arkadaşı olan ve bonservisi elinde bulunan Alex Teixeira konusunda da olumlu gelişmeler var. Sergen hocanın kesinlikle alınmasını istediği yıldız futbolcu da prensipte Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığını Josef aracılığıyla kulübe bildirmiş durumda. Bu oyuncuya da bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon euro ödenmesi planlanıyor. Kartal öncelikle Mitroviç ve Alex Teixeira konusunu çözmeye çalışacak bu iki oyuncu da sorun çıkarsa diğer alternatiflere yönelecek.

Son dakika spor haberi: Usta yazar Turgay Demir Beşiktaş'ın transfer listesini açıkladı! İşte o isimler...

Geçen sezon kiralık oynayan Roiser'le yüzde doksan anlaşan Beşiktaş, Ghezzal konusunu ise beklemeye aldı. Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro isteyen Cezayirli oyuncu için son ana kadar beklenecek. Sergen Yalçın Hulk konusunda kararsız, eğer hoca bu bölgede tercihini Hulk'tan yana kullanırsa Ghezzal'dan vazgeçilecek. Kendisine kulüp arayan Dorukhan Toköz eğer Beşiktaş'ta kalırsa, Roiser'in yanında sağ bek alternatifi olarak değerlendirilecek.

Son dakika spor haberi: Usta yazar Turgay Demir Beşiktaş'ın transfer listesini açıkladı! İşte o isimler...

Atiba ile birkaç gün içinde yeni sözleşme imzalanması beklenirken, kaleci Ersin'in Fransa'ya transfer olması durumunda da Mert Günok başta yerli isimlere yönelinecek. Beşiktaş'ın hedefi bazı transferleri kamp dönemine, olmazsa sezon başında yapılacak olan şampiyonluk kutlamasına yetiştirmek. Başkan Ahmet Nur Çebi bu nedenle hızlı hareket edilmesini ve kararlı davranılmasını istedi. Dolayısıyla bu yaz Beşiktaşlılar için transfer müjdeleriyle dolu geçecek diyebiliriz.

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