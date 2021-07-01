Josef De Souza'nın yakın arkadaşı olan ve bonservisi elinde bulunan Alex Teixeira konusunda da olumlu gelişmeler var. Sergen hocanın kesinlikle alınmasını istediği yıldız futbolcu da prensipte Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığını Josef aracılığıyla kulübe bildirmiş durumda. Bu oyuncuya da bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon euro ödenmesi planlanıyor. Kartal öncelikle Mitroviç ve Alex Teixeira konusunu çözmeye çalışacak bu iki oyuncu da sorun çıkarsa diğer alternatiflere yönelecek.