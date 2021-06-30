30 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier an meselesi! Kampa...
Sergen Yalçın'la anlaştıktan sonra transferde gaza basan Beşiktaş, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'i kadroda tutmak için oyuncuların kulüpleriyle görüşmelere devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim, Rosier'in takımı Sporting ile yaptığı görüşmelerde büyük aşama kaydetti. İşte transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Rosier ve Ghezzal'i kadroda tutmak için oyuncuların kulüpleriyle görüşmelere başlayan yönetim, Rosier'in kulübü Sporting ile yaptığı görüşmelerde büyük aşama kaydetti.
Beşiktaş'ın Portekiz ekibine iki taksitle ödenmek şartıyla yaklaşık 4,5 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu, oyuncuyu elden çıkarmak isteyen Lizbon kulübünün bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Rosier'in 5 Temmuz'daki ilk etap kampına katılması bekleniyor.
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