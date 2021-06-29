29 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Haris Seferovic EURO 2020'de Fransa'yı yıktı! Beşiktaş devredeydi...

Beşiktaş'ın listesindeydi! Fransa'yı yıktı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.06.2021

Son dakika spor haberi: EURO 2020 son 16 turunda Fransa ile İsviçre karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın listesinde yer alan Benfica'nın yıldızı Haris Seferovic attığı gollerle Fransa'yı adeta yıktı. 2 gol atarak maça damga vurdu. İşte detaylar... (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın transfer listesindeki İsviçreli golcü Haris Seferovic, Fransa karşısında adeta şov yaptı.

Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından forvet bölgesi için geniş çaplı bir transfer listesi hazırlan siyah beyazlıların listesinde yer alan futbolculardan birisi de Benfica'nın İsviçreli forveti Seferovic'ti.

EURO 2020 son 16 turunda Fransa ile karşılaşan İsviçre'de maça 11'de başlayan Seferovic, attığı 2 golle adeta yıldızlaştı. 15. dakikada takımını öne geçiren Seferovic, 81. dakikada ise 3-1 geride olan takımının umutlarını yeşertecek golü kaydetti.

90. dakikada Gavranovic'in golüyle uzatmaya gitti. Seferovic, 97. dakikada oyundan çıktı.

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