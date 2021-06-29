Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Fernando Lucas Martins ve Alex Teixeira'da mutlu sona yaklaştı! Josef de Souza... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran son dakika gelişmesi yaşandı. Brezilyalı 2 yıldız Fernando Lucas Martins ve Alex Teixeira transferinde sona yaklaşıldı. Transferde büyük rol oynayan Beşiktaşlı yıldız Josef de Souza, taraftarı heyecanlandırdı ve fotoğrafı paylaştı. (Bjk haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına son sürat devam eden son şampiyon Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak, ligde de yeniden şampiyonluğu göğüslemek isteyen siyah beyazlılar, bu doğrultuda transferde ince eleyip sık dokuyor.





SAMBA OPERASYONU Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Brezilyalı 2 yıldız Fernando Lucas Martins ve Alex Teixeira transferinde sona yaklaştı.

JOSEF ATEŞİ YAKTI Josef de Souza, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Alex Teixeira ve Fernando ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.