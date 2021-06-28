Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Luuk de Jong kararı!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta gündeme gelen Luuk de Jong konusunda flaş bir detay ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Sevilla'nın istediği yüksek ücreti ödemeyi kabul etmeyerek bu transferden vazgeçti. (BJK spor haberleri)
PSV, 10 MİLYON EURO ÖDEYEBİLİR
EURO 2020'deki Çekya maçında diz bağı sakatlığı yaşayan Luuk de Jong'un önümüzdeki ay ortasına kadar antrenmanlara çıkamayacak olması bir dezavantaj teşkil ederken, PSV'nin bu transferde çok istekli olduğu belirtildi. Eski oyuncusunu yeniden kadrosunda görmek isteyen PSV'nin De Jong'a 10 milyon euro civarı bir teklif sunacağı da kaydedildi.
De Jong'un da gönlünün PSV'de olduğu ve eski takımında oynayan Davy Pröpper ile Marco Van Ginkel ile yakın dostluğunun da bu durumda önemli bir faktör olduğunun altı çizildi.
BEŞİKTAŞ, YÜKSEK RAKAMLARA ÇIKMIYOR
Beşiktaş'ın ise Luuk de Jong ile ilgilendiği ancak PSV'nin ödemeye razı olduğu rakamlara çıkmayı düşünmediği yazıldı.
GEÇEN SEZON 48 MAÇTA 9 GOL
2019 yazında PSV Eindhoven'dan Sevilla'ya 12.5 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Luuk de Jong, geçen sezon 48 resmi maçta oynayıp 9 gol attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?