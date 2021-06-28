Geçtiğimiz sezon çifte şampiyonluk sevinci yaşayan Beşiktaş'ın en çok verim aldığı oyunculardan birisi de Rachid Ghezzal'dı. Cezayirli yıldız için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, bir başka Cezayirli oyuncu Adam Ounas'a da kancayı takmıştı. 24 yaşındaki futbolcu için Ghezzal devreye girdi ve vatandaşını ikna etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)