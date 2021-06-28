28 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın listesindeki Borre için Krasnodar iddiası!

Borre için Rusya iddiası!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.06.2021

Forvet hattını gçlendirmek isteyen Beşiktaş, bonservisi elinde olan Santos Borre ile temasa geçmişti. Kolombiya basını oyuncunun yeni adresinin ya Beşiktaş ya da Krasnodar olacağını yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın, Rusya ekiplerinden Krasnodar'la forvet Santos Borre için kıyasıya yarıştığı yazıldı. Kolombiya basınında, boşta olan Borre'nin henüz kararını vermediğini belirtip, "Bu iki takımdan birine gideceği kesin ama hangisi olacak? İşte ona Borre karar verecek" yorumu yapıldı. Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Borre'ye 4 yıllık sözleşme önerdiği bildirilmişti.

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