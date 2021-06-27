Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Andros Townsend, Valentine Rosier, Jean-Pierre Nsame... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... 2020-2021 sezonunu çifte kupa ile tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda başarılı olabilecek bir kadro kurmak istiyor. Sergen Yalçın'ın listesi dahilinde çalışmalarını sürdüren Kartal'da gündeme Andros Townsend, Valentine Rosier, Jean-Pierre Nsame gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
KENAN KARAMAN
Schalke 04 ve Genoa'nın da ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Rheinische Post Gazetesi'nde yer alan habere göre Kenan Karaman, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın.
ELAYIS TAVŞAN
Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bonservisi Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında olan Türk asıllı oyuncu Elayis Tavşan'ın transferini bitirdi.
NICOLAS N'KOLOU
Yeni Asır'un haberine göre Atletico Madrid'den kiralanan ve beklentilerin altında kalan Montero'nun ayrılmasıyla savunmada alternatif bir ismin kalmaması üzerine harekete geçen yönetim, ismi Trabzonspor ile de anılan Nicolas N'Koulou'ya kanca attı.
JEAN-PIERRE NSAME
Gelecek sezon forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. 2017 yılından bu yana Young Boys'ta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu Jean Pierre Nsame, takımdan ayrılarak yeni bir maceraya atılmak istiyor. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre Nsame, Beşiktaş'a gelebilir.
ANDROS TOWNSEND
Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük bir katkısı olan Ghezzal için girişimler devam ediyor. Ancak Beşiktaş, Ghezzal'in alternatifi olarak Crystal Palace forması giyen Andros Townsend'i gündemine aldı.
LEO PEREIRA
Beşiktaş, Flamengo forması giyen 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız için girişimlere başladı. Siyah beyazlı ekip Leo Pereira için kiralama formulü üzerinde duruyor.
VALENTINE ROSIER
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Valentine Rosier'de sona gelindi. Yıldız isim için Sportin'e 4 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif edildi.
UROS SPAJIC
Geçtiğimiz sezon Feyenoord'da kiralık olarak forma giyen Uros Spajic için Beşiktaş devreye girdi. 500 bin euro kiralama bedeli teklif edildi. Krosnadar, zorulu satın alma opsiyonu olarak 6 milyon euro istiyor.
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