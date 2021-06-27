27 Haziran 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Andros Townsend, Valentine Rosier, Jean-Pierre Nsame... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... 2020-2021 sezonunu çifte kupa ile tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda başarılı olabilecek bir kadro kurmak istiyor. Sergen Yalçın'ın listesi dahilinde çalışmalarını sürdüren Kartal'da gündeme Andros Townsend, Valentine Rosier, Jean-Pierre Nsame gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Andros Townsend, Valentine Rosier, Jean-Pierre Nsame... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Andros Townsend, Valentine Rosier, Jean-Pierre Nsame... | BJK haberleri

KENAN KARAMAN

Schalke 04 ve Genoa'nın da ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Rheinische Post Gazetesi'nde yer alan habere göre Kenan Karaman, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Andros Townsend, Valentine Rosier, Jean-Pierre Nsame... | BJK haberleri

ELAYIS TAVŞAN

Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bonservisi Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında olan Türk asıllı oyuncu Elayis Tavşan'ın transferini bitirdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Andros Townsend, Valentine Rosier, Jean-Pierre Nsame... | BJK haberleri

NICOLAS N'KOLOU

Yeni Asır'un haberine göre Atletico Madrid'den kiralanan ve beklentilerin altında kalan Montero'nun ayrılmasıyla savunmada alternatif bir ismin kalmaması üzerine harekete geçen yönetim, ismi Trabzonspor ile de anılan Nicolas N'Koulou'ya kanca attı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Andros Townsend, Valentine Rosier, Jean-Pierre Nsame... | BJK haberleri

JEAN-PIERRE NSAME

Gelecek sezon forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. 2017 yılından bu yana Young Boys'ta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu Jean Pierre Nsame, takımdan ayrılarak yeni bir maceraya atılmak istiyor. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre Nsame, Beşiktaş'a gelebilir.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Andros Townsend, Valentine Rosier, Jean-Pierre Nsame... | BJK haberleri

ANDROS TOWNSEND

Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük bir katkısı olan Ghezzal için girişimler devam ediyor. Ancak Beşiktaş, Ghezzal'in alternatifi olarak Crystal Palace forması giyen Andros Townsend'i gündemine aldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Andros Townsend, Valentine Rosier, Jean-Pierre Nsame... | BJK haberleri

LEO PEREIRA

Beşiktaş, Flamengo forması giyen 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız için girişimlere başladı. Siyah beyazlı ekip Leo Pereira için kiralama formulü üzerinde duruyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Andros Townsend, Valentine Rosier, Jean-Pierre Nsame... | BJK haberleri

VALENTINE ROSIER

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Valentine Rosier'de sona gelindi. Yıldız isim için Sportin'e 4 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif edildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Andros Townsend, Valentine Rosier, Jean-Pierre Nsame... | BJK haberleri

UROS SPAJIC

Geçtiğimiz sezon Feyenoord'da kiralık olarak forma giyen Uros Spajic için Beşiktaş devreye girdi. 500 bin euro kiralama bedeli teklif edildi. Krosnadar, zorulu satın alma opsiyonu olarak 6 milyon euro istiyor.

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