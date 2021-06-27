Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş sözler! "Kenara çekilecek değilim"
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, iddalı açıklamalar yaptı. Başarılı hoca, "Benim hedefim yine şampiyonluk. Hedefim Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz kadar ilerlemek. Beşiktaş'a yine güzel günler yaşatmak istiyoruz. Şampiyon olduk diye kenara çekilecek değilim. Ben bu sene de şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta görevine devam eden teknik direktör Sergen Yalçın'ın, sanki takımın başında ilk sezonuymuş gibi heyecanlı olduğunu söylediği öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmenin ardından kurmaylarıyla konuşan siyah-beyazlı teknik adamın, "Sezonu çifte kupayla kapattım diye kimse doyuma ulaştığımı sanmasın. Aksine yine aynı hırs ve istekle yoluma devam edeceğim" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
Özellikle teknik ve taktik olarak yine aynı şekilde tempolu oynayan bir takım kuracaklarını da sözlerine ekleyen Sergen Yalçın, Milliyet'te yer alan habere göre şöyle devam etti: "Biz yine ligin en iyi futbolunu oynayan ekibi olmak zorundayız. Şampiyonlar Ligi olduğu için bu iş çok kolay değil... O nedenle kadro yapılanması çok önemli. Bu yüzden bizim, kontrattan önce, başarı getirecek bir kadroya ihtiyacımız var dedim."
"Benim hedefim yine şampiyonluk. Hedefim Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz kadar ilerlemek. Beşiktaş'a yine güzel günler yaşatmak istiyoruz. Şampiyon olduk diye kenara çekilecek değilim. Ben bu sene de şampiyonluk yaşamak istiyorum."
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